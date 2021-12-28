İzmir’de yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelindeki market, manav, pastane, fırın ve kuruyemişçilerde güvenilir gıda ürün kontrolleri yapan zabıtalar, yeni yıl gecesi de kentte huzuru sağlamak ve trafikte oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi için 24 saat görev yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala kent genelinde gıda sektörüne yönelik koordineli denetimlerini artırdı. Ekipler yoğun olarak kullanılan; kasap, manav, pastane ve kuruyemişçilerde hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü, bone-önlük kullanımı ve genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı tek tek kontrol ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda denetimleri sırasında; maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşları ve esnafı uyarırken, gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dahil satış fiyatı, ayırıcı özelliği, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarihin etiketlerde yer alıp almadığına ilişkin kontrolleri de sıklaştırdı.

Çekiciler yılbaşında da görevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şubesi ise kesintisiz ve güvenli trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Yurttaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yılbaşı gecesi ticari taksilerin kısa mesafede yolcu almadığına ilişkin şikayetleri de değerlendirecek. Otogarlardaki denetimler ise artırıldı; ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çekiciler de yılbaşı tatili süresince görev yapacağı belirtildi. Çekici talebi veya sinyalizasyonla ilgili arızalar içinde, nöbetçi ekibe 153 ve 444 40 35 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.