İzmir’de yenilikçi girişimler ödüllendirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde sosyal girişimcilik ve gıda girişimciliğini kapsayan yeni bir program başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İhtiyaç Haritası ve Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi-İNOGAR’ın kurucu ortağı oyuncu Mert Fırat ve sosyal girişimci Itır Erhart ile birlikte kazanan girişimlerin ödüllendirileceği programı basına tanıttı.

İzmir’de girişimcilik ve inovasyon kapasitesini geliştirmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in girişimiyle oluşturulan FikrimİZ, “Gıda Girişimciliği“ ve “Sosyal Girişimcilik” programlarıyla kentin girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya hazırlanıyor. Aralık ayında yapılacak iş planı yarışmaları ile sona erecek programda kazanan gıda girişimleri ve sosyal girişimler ödüllendirilecek. Gençlerin girişimcilik ruhunu besleyecek ve meslek edinmelerini sağlayacak programlar, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İhtiyaç Haritası ve Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Kurucu Ortağı oyuncu Mert Fırat ile sosyal girişimci-akademisyen Itır Erhart’ın katıldığı toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Soyer: "Heyecanlıyım"

İzmir’in çıtasını yükseltecek, kreatif gençlerinin önünü açacak bir yapıyı kurmanın heyecanını yaşadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başarılı insanlarla yol almak ilham verici. Bu yol arkadaşlığına teşekkür ediyorum. Bu yapı ve fikirler çok yeni aslında. Sosyal girişimcilik ve gıda girişimciliği alanında adımlar atmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bunlar insanlığı geleceğe taşıyacak adımlar. İzmir’in bu kadar güçlü paydaşlarla yol alıyor olmasını çok değerli buluyorum. Havagazı Fabrikası’nı girişimcilik ve inovasyon merkezi haline getiriyoruz. Fablab ve FikrimİZ oluşumu bu yüzden çok önemli” dedi.

"BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefi kılavuzumuz"

Soyer ayrıca, “Birleşmiş Milletler’in (BM) 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi bizim için turnusol kağıdıdır. Bütün bu sis bulutu, toz, duman içinde biz yolumuzu bunlara bakarak buluyoruz. Sosyal belediyeciliğin ruhunda bu var. Bizim genel stratejimize uygun olduğu için bu işin içindeyiz. İzmir BM’nin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini kendi stratejik planına koymuştur” ifadelerini kullandı.

"Sosyal girişimcilik geleceğin dünyası"

“Sosyal girişim geleceğin dünyasıdır” diyerek sözlerine başlayan sosyal girişimci -akademisyen Itır Erhart, dünya üzerindeki sorunlara değindi ve sosyal girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Erhart, “Onları bulup, keşfedip, desteklemek çok önemli. Sosyal girişimciler kendilerinin farkında değiller. Onların etkilerini artırmaları için onları bulmak çok önemli. Sahaya çıktığımızda sosyal girişimcilerin bu kadar büyük olduğunu ve nerede olduklarını bilmiyorduk. Türkiye’yi dolaştık, 9 bin tane sosyal girişimci bulduk. Şaşırdık. Geleneksel girişimcilerin aksine sosyal girişimciler kadın ve genç. Gençler bu konuyla çok ilgili. Sosyal girişimcilik geleceği çok parlak” dedi.

"Gençlere ve dezavantajlı kesimlere kapı açıyor"

İNOGAR Kurucu Ortağı oyuncu Mert Fırat ise, “Bu desteklerin ne kadar önemli olduğunu görmüş ve yaşamış birisiyim. Gençlere ve dezavantajlı kesimlere kapı açıyor. Böylesi programları önümüzdeki bir umut ışığı, imkan ve hedefimizi gerçekleştirmek için bir güç görüyoruz. Birlikte iş yapma kültürünü geliştiren ve bunu adil bir biçimde yapmayı merkezine almış bir durum. İthal bir fikirle değil mahallenin neye ihtiyacı olduğundan, bizim neye ihtiyacımız olduğuna varan ve buluşturan bir yapı. Aslında yatay bir yapılanma. Başkanımız Tunç Soyer‘in katkısıyla herkese ilham verecek şekilde bu programların açılması bizi sevindiriyor” açıklamasında bulundu.

Başkan Soyer’e teşekkür

İNOGAR Genel Müdürü Ahmet Batta ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e girişimcilik alanında yaptığı çalışmalar ve verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederek, “İzmir’de gençlerin, kadınların, İzmirlilerin iyi fikirlerinin hayat bulacağı bir kuluçka merkezinin de böylelikle prototipini oluşturmuş olacağız. Bu liderliği gösterdiği için Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Türkiye’de belediyelerin çok sık bu konulara eğildiğini görmüyoruz. Sosyal girişimcilik ve gıda girişimciliği alanında belediyenin düzenlediği böyle bir program ilk olduğu için ayrı bir önem taşıyor. Program kapsamında yaş farkı gözetmeksizin 20 girişimcinin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Ekim ayında programlarımız başlayacak” diye konuştu. Basın toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mert Fırat, Itır Erhart ve konuklara Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nde kurdukları Fabrikasyon Laboratuvarı (FabLab) atölyesini ve FikrimİZ çalışmalarının yürütüldüğü merkezi gezdirdi.

Gıda girişimciliği programına mentor desteği

Program kapsamında gıda girişimciliği eğitimleri, iş destek hizmetleri, mentor programı ve mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek. Gıda girişimciliği programı ile İzmir’deki potansiyel gıda girişimlerinin tespit edilmesi, gıda girişimi iş fikirlerinin desteklenmesi, mentorluk ve iş destek eğitimlerine erişim sağlanması, katılımcılara etkili gelişme fırsatları sunulması amaçlanıyor. Program sayesinde sosyal girişimcilik için elverişli bir alana ve insan potansiyeline sahip İzmir’de sosyal girişimciliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İzmir’deki sosyal girişimci adaylarının gerekli girişimcilik eğitimlerini alması, iş birlikleri geliştirmesi ve yeni iş fikirleri üretmesi sağlanacak. Sosyal girişimcilik eğitimleri, atölyeler ve girişimcilik söyleşileri düzenlenecek.