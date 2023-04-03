İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ tarafından, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 12.30 itibarıyla iptal edilmiştir" denildi.