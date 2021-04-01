İzmir’de uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bayındır ve Kiraz cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bayındır ilçesi Sarıyurt Mahallesi’nde şüpheli S.U. ve Kiraz ilçesi Karabolu Mahallesi’nde şüpheli N.K.’nın kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yaklaşık 1.5 kg kubar esrar, 187 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli S.U. ve N.K. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.