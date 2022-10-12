İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir’in Dikili ilçesinde polis ekiplerince 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinile bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kabakum ve İsmet Paşa Mahallelerindeki 2 adrese baskın düzenledi. Ekiplerin adreslerde yapmış olduğu aramalarda; 298 Hint keneviri, 12 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ş. (43) ile Y.Y. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.