İzmir’de uyuşturucu evine operasyon

İzmir’in Bergama ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri uyuşturucu maddeleri ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen takip sonucu önceden adresi belirlenen eve operasyon düzenleyen polis, metamfetamin, sentetik ecza ve esrar maddelerini ele geçirdi.

Olayla ilgili S.K. adlı şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.