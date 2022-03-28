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İzmir’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak Vahap Özaltay Alt Geçit projesinden önce Alsancak trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak için harekete geçti. Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak 56,6 milyon liralık karayolu alt geçidi için çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi ile Mürselpaşa bağlantısını sağlayacak köprü yapımı için de ihaleye çıkacak.

İZMİR 28.03.2022, 18:24
İzmir’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak Vahap Özaltay Alt Geçit projesinden önce Alsancak trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak için harekete geçti. Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak 56,6 milyon liralık karayolu alt geçidi için çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi ile Mürselpaşa bağlantısını sağlayacak köprü yapımı için de ihaleye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmeden önce söz verdiği kent trafiğine nefes aldıracak yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor. Alsancak Vahap Özaltay Alt Geçit projesi ile Alsancak Garı önündeki trafiği yer altına almayı planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak için iki önemli ulaşım projesine imza atacak. Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak karayolu alt geçidi ile Ege Mahallesi’ni Mürselpaşa Bulvarı’na bağlayacak dere üzeri karayolu köprüsü inşa edilecek.

Mürselpaşa Alt Geçidi çalışmaları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturmak için ihale sürecini tamamladı ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yaptı. 56 milyon 658 bin liralık yatırım bir yılda tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye göre Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. İZBAN hattının altından yapılacak alt geçit iki şerit geliş, iki şerit gidiş olarak hizmet verecek.

Gıda Çarşısı’na ulaşım kolaylaşacak

Alt geçit tamamlandığında kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı’na doğrudan ulaşım sağlanacak. Mürselpaşa Bulvarı ve Gıda Çarşısı’na giriş ve çıkışlar rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik sıkışıklığı azalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Mürselpaşa Bulvarı’nın yan yolunu Gıda Çarşısı’na bağlayan yeni bağlantı yolu açmış, hastaneyi de ana caddeye bağlamıştı.

Ege Mahallesi Kavşağı için de ihaleye çıkılıyor

Mürselpaşa Bulvarı’ndan Ege Mahallesi yönüne, Ege Mahallesi yönünden de Mürselpaşa Bulvarı’na bağlantı sağlayacak beş şeritli Ege Mahallesi dere üzeri karayolu köprüsü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Betonarme köprü 41,5 metre uzunluğunda olacak. Ege Mahallesi yönünde 23,5 metre genişliğinde olacak köprünün Mürselpaşa Bulvarı bağlantısında 45 metre genişliğe ulaşacak.

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