İzmir’de traktör ile motosikletin karıştığı kaza kamerada

İzmir’in Ödemiş ilçesinde traktör ile motosikletin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Kaymakçı Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., motosikletiyle seyir halindeyken, aynı yöne gitmekte olan ve sola dönmek isteyen A.İ. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Bu sırada kaza yerinin yakınından geçmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine gelerek yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı S.D.’nin ayağında kırık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı istikamete gitmekte olan motosikletin sola dönmek isteyen traktöre arkadan çarptığı ve ardından çevredeki vatandaşların motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ise kısa sürede olaya müdahale ettiği görünüyor.