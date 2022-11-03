İzmir’de trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Menemen Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal kaybını önlemek için gece gündüz aralıksız yol uygulaması yapıyor.

Yaz aylarında Aliağa ve Menemen ilçesinde sorumluluk bölgesi olan, İzmir-Çanakkale Karayolu Harmandalı Kavşağı ile Şakran sınırlarına kadar İzmir-Çanakkale E-87 Devlet Karayolu üzerinde aralıksız yol uygulaması yapan Menemen Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı trafik ekipleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Meydana gelebilecek trafik kazalarını azaltmak, can ve mal kaybını en aza indirmek için haftanın 7 günü, özellikle kazaların çok yaşandığı bölgelerde görev alan trafik ekipleri, gece-gündüz sabit yol uygulaması yapıyor. Trafik ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden ve eksik evrakları bulunan sürücülere gerekli cezai işlemi uygularken bir yandan da sürücüleri trafik ihlali yapmamaları konusunda uyarıyor.

Trafik polislerinin denetimlerinden memnun kalan araç sürücüleri ve yolcular ise, bu yolda kendilerini güvende hissettiklerini dile getirirken, yapılan denetimler sayesinde önceki yıllara nazaran trafik kazalarının sayısının azaldığını belirttiler.