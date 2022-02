İzmir’de taşkınları önlemek için 612 milyon liralık yatırım

İzmir’de geçen yıl karşı karşıya kalınan sel felaketinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırımları 612 milyon lirayı buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 gün önceki yoğun yağışa rağmen kentte ciddi bir taşkının yaşanmadığını vurgulayarak, “Bu da bize bir yıldır devam eden yatırımlarımızın ne kadar başarılı olduğunu gösterdi’ diye konuştu.

İzmir’de geçen yılki rekor yağışların sonucunda kentin bazı bölgelerinde yaşanan taşkınların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla, taşkınların önlenmesi için 612 milyon liralık yatırım yapıldı. Selden zarar gören yurttaşlara ise 22 milyon liranın üzerinde destek verildiği belirtildi.

Dirençli kent olmanın önemini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sorunları bir daha yaşamamak için çalışmalarımızı başlattık. Sıkıntılı bölgelerde kentsel altyapının güçlenmesi için yatırımlarımıza hız verdik. Kent tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarına başladık’ dedi.

Başkan Soyer, 10 gün önceki yoğun yağışa rağmen kentte ciddi bir taşkının yaşanmadığını vurgulayarak, “Bu da bize bir yıldır devam eden yatırımlarımızın ne kadar başarılı olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Yeniköy Balabandere ve Çatalca Sandidere sulama göletleri onarıldı

Selde gövdesi hasar gören Menderes’teki Yeniköy Balabandere Sulama Göleti ve dolu savağı hasar gören Çatalca Sandidere sulama göletleri onarıldı. Can ve mal kaybını önlemek için her iki göletin de dolu savak kapasitesi artırıldı. Her iki sulama göleti için yapılan yatırım 8 milyon lirayı buldu.

İZSU Genel Müdürlüğü de pek çok ilçede altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Çalışmalara yağışların etkili olduğu ilçelerden başlandı. Özellikle rakımın deniz seviyesine yakın olduğu yerleşimlerde birleşik sistemle çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarında ayrıştırma kanalları imal edildi. Konak, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar, Urla ve Bayındır ilçelerinde 122,5 kilometrelik yağmur suyu hattı ayrıştırma imalatları devam ediyor. Yatırım tutarının ise 250 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Konak, Buca, Karabağlar, Çiğli, Bornova’da ise 187 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma kanalının yapımına başlanacağı belirtildi.

Güzelyalı 16 Sokak ve Balçova’da sorun bitti

Poligon Deresi’nin taşması nedeniyle sorun yaşanan Mithatpaşa Caddesi’nin Üçkuyular-Güzelyalı arasındaki bölümü ve çevresinde de çalışmalar tamamlandı. Güzelyalı 16 Sokak’ta yağmur sularının toplanarak denize ulaştırılması sağlandı. Yoğun yağışların etkilediği Balçova Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde taşkınları önlemek için 2 milyon liralık yatırımla Hacı Ahmet Deresi’nin 560 metrelik kesiminde taşkına neden olan kesit yetersizlikleri giderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi için de bölgede altyapı güçlendirme çalışmalarını tamamladı. 3,4 milyon liralık yatırımla caddedeki yağmur sularını denize ulaştıracak altyapı sistemi oluşturuldu.

Mavişehir’de taşkınlara son

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir’de özellikle şiddetli lodosun olduğu günlerde deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son vermek için Kıyı Rehabilitasyon Projesini tamamladı. Çalışmalar kapsamında, sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2,2 kilometrelik su içi betonu imalatı yapıldı, ön kısımda kaya tahkimatı da yeniden imal edildi. Ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 707 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşendi. Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verildi. Toplam yatırım tutarı ise 43,4 milyon oldu.

Dereler ıslah ediliyor, taşkınlar önleniyor

Sel felaketinin ardından İzmir genelinde 42 derede 35 milyon liralık yatırımla ıslah, temizlik, bakım-onarım ve yenileme çalışması yapıldı. Özellikle Poligon Deresi, Balçova Hacı Ahmet Deresi, Balçova Ilıca Deresi, Meles Çayı, Karşıyaka Kartalkaya Deresi, Gaziemir Irmak Deresi, Bornova Çayı, Karabağlar Çitlembik Deresi gibi sorun yaşanan noktalarda yıkılan dere duvarları tekrar yapıldı, mevcut menfezler genişletildi ve yeni menfezler yapıldı. Bazı kritik noktalarda yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin ızgara yapımı, yağmursuyu toplama havuzları dere ve denize ulaştırma çalışmaları yürütüldü. 30 milyon liralık yatırımla 400 dere yatağından 402 bin 565 ton diğer bir deyişle 21 bin kamyon atık malzeme çıkarıldı. Dereler ve derelerdeki dip çamuru ise sürekli temizleniyor.

Dere üzerindeki yıkılan köprü ve menfezler yenileniyor

Kentin birçok ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören köprüleri yenilemek için yatırım atağı başlatıldı. Yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak çalışmalar kapsamında, 70’e yakın noktada yeni taşıt ve yaya köprüsü yapmak için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri dört koldan çalışıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda çapları taşkın riskini azaltacak şekilde inşa edilen yeni taşıt ve yaya köprüleri ile vatandaşların güvenli ve rahat ulaşım sağlaması hedeflendi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk etapta başta sel felaketinin etkilediği Menderes, Foça, Kiraz olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalarda 32 menfez araç köprüsü ve 4 adet yaya köprüsü çalışmalarına başladı. Dikili Bademli Mahallesi’ndeki dere üzerlerinde karayolu köprüsü inşaatı tamamlandı. Menemen Hasanlar ile Bergama Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan karayolu köprüsü yapımı devam ediyor. Bu yıl 14 taşıt köprüsünün daha yapımına başlanacak.