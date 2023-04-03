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İzmir’de suya zam

İZMİR'İN SUYUNA MAYIS AYINDA YÜZDE 0,44 ORANINDA ZAM UYGULANACAK.

İZMİR 03.04.2023, 12:00
İzmir’de suya zam

İzmir’deki su zamları, Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyor. Mart ayında ÜFE 0,44 olurken, İzmir’in suyuna mayıs ayında yüzde 0,44 oranında zam uygulanacak.

2022 yılında alınan karara göre İzmir’deki su zamları ÜFE’ye bağlı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 arttı. Buna göre de mayıs ayından itibaren İzmir’de su tarifelerine yüzde 0,44’lük zam gelecek.

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