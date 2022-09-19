İzmir’de şehit yakınları ve gazilere özel tesis

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınları ve gazilere hizmet etmesi için kurduğu sosyal tesis, 19 Eylül Gaziler Günü’nde açıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’nin onuru olan şehitlerimiz ve gazilerimiz ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını ortaya koydu. Görevimiz, aziz kahramanlarımızın emaneti olan bu cennet vatana ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açtığı lokal, hizmete girdi. 19 Eylül Gaziler Günü’ndeki açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin onuru olan gaziler ve şehitlerin, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını ortaya koyduğunu söyledi. Bundan daha büyük bir fedakarlığın bulunmadığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Ecdadımızın sayısız kahramanlığı ile dolu olan bu topraklar, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesine tanıklık etti. Emperyalizme, işgalci düşman ordularına karşı verdikleri mücadele ile gözlerini kırpmadan canını feda eden kahramanlarımız tarihe altın harflerle kazınan bir destan yazdı” diye konuştu.

“Bağımsızlık ateşini yaktı”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” sözünü de hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Bu sözlerin ardından Kurtuluş Savaşı İzmir’de zaferle noktalandı. Tarihin akışını değiştiren bu sözler; zaferlerle, kahramanlıklarla dolu tarihimizde asla söndürülemeyecek bağımsızlık ateşini yaktı” sözlerine yer verdi.

“İzmir tepeden tırnağa cesarettir, umuttur”

Gazi ve şehitleri bir an olsun unutmadan ilelebet emanet bıraktıkları toprakları koruyacaklarına ant içtiklerini de kaydeden Başkan Soyer, şunları söyledi: “Çünkü kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, tepeden tırnağa cesarettir, umuttur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı bağımsızlığımızın sembolüdür. Şehit ve gazilerimiz için ifade edilebilecek her söz onların fedakarlıkları yanında elbette yetersiz kalır. Elimizden gelen tek şey, aziz kahramanlarımızın emaneti olan bu cennet vatana ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmak.”

“Çok onurlandık”

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını bir araya getirecek lokalin açılışından büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir İl Başkanı Recep Doğru, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını yakından takip ediyor. Şimdi de böyle bir lokal açıldı. Çok şık, çok güzel bir yer olmuş” dedi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu ise “Tunç Başkanımıza bizlere böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyoruz. Şehit aileleri ve gazilerin oturup bir yerde sohbet edebilecekleri, kahramanlık hikâyelerini çocuklarına anlatabilecekleri herhangi bir alan yoktu. Böyle bir alanın oluşturulması bizi çok onurlandırdı” diye konuştu.

"Bizi düşündüklerine bir kez daha tanık olduk"

Gazi İbrahim Yılmaz da “Muhteşem bir hizmet. Başkanımız Tunç Soyer ve belediye çalışanları bizi düşündüklerini bir kez daha gösterdi. İzmir’in kalbi Kemeraltı’nda işlerimiz oluyor. Buraya geldiğimizde dinlenebileceğimiz, birbirimizle sohbet edebileceğimiz hatta sırf burası için bile evden çıkıp gelebileceğimiz bir mekana sahip olduk" ifadelerini kullandı.