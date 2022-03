İzmir’de sahipsiz sokak köpekleri için rehabilitasyon hizmeti başladı

“Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti Projesi" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile başladı.

Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek, hayvanların refahını ve toplum sağlığını korumak için kısırlaştırdığı sokak hayvanı sayısını son üç yılda üç kat artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek iş birliğine imza attı. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulamasını ve işaretlemeyi içeren “Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti Projesi" İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile başladı.

Kültürpark’taki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Barış Karcı ve Şükran Nurlu, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, CHP İzmir il yöneticileri, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, sivil toplum kuruluşları, oda, birlik ve kooperatif başkanları, muhtarlar ve hayvanseverler katıldı.

Çalışmalarımız ivme kazanacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasında “Bizi batıdan ayıran en önemli meziyetlerimizden, erdemlerimizden biri emin olun ki bu can dostlarımıza sahip çıkma konusundaki vicdanımızdır. Hani batının o gelişmiş, ileri gitmiş medeniyetinin en büyük zafiyetlerinden biri, bizde olan, onlarda olmayan o vicdandır. Bu toprağın güzel insanlarına, can dostlarına sahip çıkan o gönüllü insanlara teşekkür etmek istiyorum. Projeyle bu şehri birlikte paylaştığımız can dostlarımız için tarihi bir adım atıyoruz. Türkiye’de ilk ve tek olan bu örnek proje sayesinde, göreve geldiğimizden bu yana her yıl artarak süren çalışmalarımızı, bir üst aşamaya taşıyoruz" dedi.

“Ayda 500 köpeğin kısırlaştırılmasını hedefliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki “Koordinasyon Merkezi” aracılığıyla yürütülen bu projenin birçok yenilik içerdiğini aktaran Başkan Soyer, şunları söyledi: "Bu proje ile can dostlarımız kulak küpesi ve mikroçip ile işaretlenerek anlık takip altına alınabiliyor. Hastane veya polikliniklere nakilleri yapılıyor. Protokolümüz kapsamında ayda 500 köpeğin kısırlaştırılmasını hedefliyoruz. Köpeklere aynı zamanda kuduz aşısı ve parazit ilacı uygulaması yapılacak. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında İzmir genelinde hayata geçireceğimiz bu uygulamaya, sokak köpeği nüfusunun yoğun olduğu ilçelerimizden başlıyoruz. Bu projemiz öncesinde de Veteriner Hekimleri Odası ile çok kıymetli ve özel bir işe imza atmıştık. Yasaklı ırklara yönelik yaptığımız çalışmamız Türkiye’de bir ilk oldu. İzmir Veteriner Hekimleri Odası’na üye kliniklerde iyi niyet kapsamında iki gün içerisinde sahipli 982 yasak ırklı köpek kısırlaştırıldı. Eğer bu hayvanlar sokağa bırakılmış olsaydı, halk sağlığı açısından ciddi sıkıntılar yaşanabilirdi."

Sokak hayvanları için yoğun tempo

Başkan Soyer göreve gelir gelmez sokak hayvanları konusunda çevre ilçelerde de etkin hizmet vermek için Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar, Urla, Dikili’de altı kısırlaştırma merkezi oluşturduklarını söyleyerek, "Bu birimlerimiz sadece bulundukları ilçelere değil, aynı zamanda metropol dışındaki 19 ilçemize de hizmet veriyor. Sokakta yaşayan ve hastalanan sokak hayvanları için Acil Müdahale ekiplerimiz 7 gün 24 saat vazife başında. Hastalanan can dostlarımız, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’ne getirilerek iyileştiriliyor. Acil müdahale ekibimizin sayısını, ikiye; araç sayısını, ikiden beşe çıkardık. İki adet hayvan taşıma karavanı aldık. Belediyemiz bünyesinde son üç yılda, 72 bin sokak hayvanı muayene edildi, 22 bin sokak hayvanına operasyon yapıldı. Sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için yıl boyu yüksek enerji veren mama dağıtımı yapmaya devam ediyoruz. Üç yıl içerisinde 365 ton mama dağıttık. Belediyemiz bünyesinde, Veteriner hekim sayısını artırdık. Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’ndeki ameliyathane sayısını da ikiye çıkardık” dedi.

“Doğadaki canlılara merhamet değil adalet borçluyuz”

Başkanı Soyer göreve geldiklerinden bu yana kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısının üç kat arttığına dikkat çekti. 2019’da 5 bin 503 olan kısırlaştırma sayısının, 2021 yılında 16 binin üzerine çıktığına değinen Soyer, yapımı devam eden yeni birimlerin hizmete alınması ve başlattıkları “Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti” projesi sayesinde bu sayının daha da artacağına dikkat çekti.

Bornova Gökdere’de, yaklaşık 21 milyonluk yatırımla Avrupa standartlarında, rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi kurduklarını aktaran Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "Çok yakın bir zamanda da hep birlikte inşallah açılışını yapacağız. 37 bin metrekarelik alanda kurulan, bin 500 köpek kapasiteli bu tesisimize kaybettiğimiz usta yazar Bekir Coşkun’un köpeği Pako’ya atfen onun adını vereceğiz. Eğer şiddetsiz, adil ve barış içerisinde bir dünya istiyorsak; bunu sadece insanlar için değil, parçası olduğumuz doğamız ve tüm canlılar için talep etmeliyiz. Biz insanlar, doğadaki canlılara merhamet değil, adalet borçluyuz. İnanıyorum ki can dostlarımızla ilgili hayata geçirdiğimiz çalışmalar, böyle bir kültürün gelişmesine de katkı verecektir. Projemizin ortağı İzmir Veteriner Hekimleri Odası’na ve emek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü kardeşlerime çok teşekkür ediyorum".

“İzmir olarak yine öncüyüz”

Hayata geçirdikleri projeden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çalışma ekibine teşekkürlerini sunan İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, “Bu protokolün Türkiye’de bir örneği yok. Küçük çaplı yapılan işlemler var. Bize ve belediyemize Türkiye’nin birçok belediyesinden fikir soruyorlar. Nasıl yapıyorsunuz diye görüş alıyorlar. İzmir olarak yine öncüyüz. İzmir olarak gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.