İzmir’de ‘Sağlık Personeli Kartı’ uygulaması başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemide kamu sağlığını koruyabilmek için canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçileri için toplu ulaşımda ‘Sağlık Personeli Kartı’ uygulamasını başlattı. Sağlık personeli HES kodlarının da tanımlı olduğu kartlarını 28 Şubat’a kadar kart başvuru merkezlerinden alabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı sarsan küresel salgınında risk grubundaki sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları uygulamasını genişletti. Aralık ayı meclis oturumunda İzmirim Kart bünyesinde sağlık emekçilerine özel ‘Sağlık Personeli Kartı’ çıkarılması kararı alındı. Sağlık Personeli Kartında HES kodu da tanımlı olacak.

Sağlık Personeli İzmirim Kartı, Sağlık Bakanlığı’nın kayıt sisteminde yer alan sağlık personeli için geçerli olacak. 65 Yaş Üstü, Engelli, Şehit Yakını ve Gazi İzmirim Kart sahibi olan sağlık çalışanlarının ayrıca kart almasına gerek olmayacak. Toplu ulaşımdan indirimli yararlanan 60 Yaş, Öğrenci ya da Öğretmen İzmirim Kartı bulunan sağlık çalışanlarının ise bu kartlarını kapattırarak kart alması gerekiyor.

Son başvuru 28 Şubat

Kartlar, güncel bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve 10 TL karşılığında Konak ve Konak Katlı Otopark, Bornova, Üçyol, Fahrettin Altay aktarma merkezleri, Bostanlı İskele kart başvuru merkezlerinden alınabilecek. Ayrıca www.izmirimkart.com.tr üzerinden de başvuru imkanı sağlanacak. Kartların dağıtımı 28 Şubat 2022 tarihine kadar sürecek.