Son Dakika
Bayburt Üniversitesi lisans bölümleri yaklaşık yüzde 100, önlisans bölümleri yüzde 93 doluluk oranına ulaştı
İzmir’de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar devam edecek
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİNİN YIL SONUNA KADAR SÜRECEĞİNİ DUYURDU.
İZMİR 27.08.2020, 12:58
1
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Salgın yeniden yükseliyor" diyerek sağlık çalışanlarına 19 Mart’tan bu yana verilen ücretsiz ulaşım hizmetinin yıl sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanacağı duyurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Pandemi sürecinin kahramanı sağlık çalışanlarımıza 19 Mart’tan bu yana verdiğimiz ücretsiz ulaşım hizmetini yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Salgın yeniden yükseliyor ve biz onlara güveniyoruz. Hepsine kolaylıklar diliyorum, ayaklarına taş değmesin" ifadelerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25