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İzmir’de Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçen yıl 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde sözünü verdiği Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi, Masal Evi, Çocuk ve Gençlik Merkezi (COGEM) ile Meslek Fabrikası Kurs Merkezi açıldı. Yenişehir’deki törende konuşan Başkan Soyer, Romanların İzmir’in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

İZMİR 09.04.2022, 10:41
İzmir’de Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçen yıl 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde sözünü verdiği Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi, Masal Evi, Çocuk ve Gençlik Merkezi (COGEM) ile Meslek Fabrikası Kurs Merkezi açıldı. Yenişehir’deki törende konuşan Başkan Soyer, Romanların İzmir’in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Yenişehir’de Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi, Masal Evi, Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) ile Meslek Fabrikası Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekilli Özcan Purçu ile eşi Gülseren Purçu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Ednan Arslan, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Uluslararası Avrupa Roman Birliği Başkanı Orhan Galjus, Avusturya Üniversitesi Roman Dili Profesörü Mozes Heinschink, Roman derneklerinin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Soyer: “İyi ki varsınız”

Başkan Soyer, “Hayat pahalı, enflasyon, savaş, krizler. Ama Dünya Roman Günü, unutamazdık, unutmadık. İyi ki varsınız. Klarnet nasıl ağlatılır, sepetin dibi nasıl örülür, darbuka ve davul nasıl gümbürder ve şu fani hayat, bu kadar eğlenceli, nasıl dobra dobra yaşanır. Roman kardeşlerim olmasa bunları bilemezdik ve hiçbirini öğrenmeden bu hayattan çekip giderdik. O yüzden, güzel kardeşlerim, iyi ki varsınız. İzmir’in en güzel renkleri sizlersiniz. Biliyorum ki Roman kardeşlerimin birçoğu, en temel haklarını diğer vatandaşlarımızla eşit ölçüde kullanamıyor ya da engellerle karşılaşıyor. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında en temel hizmetlere erişim konusunda eksiklikler yaşıyor. Hiç endişe etmeyin kardeşlerim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her daim yanınızda olacağım. Büyükşehir Belediyemiz sizlerin eksiklerini gidermek için elinden ne geliyorsa yapmaya devam edecek” dedi.

“Bu seneki sözümüz müzik akademisi”

Roman yurttaşlara yeni bir müjde veren Başkan Soyer, “Ne zaman Romanlarla bir araya gelsem gözlerinde pırıl pırıl bir ışık görüyorum. O ışık bence insanlık için çok değerli. Bugün çözemediğimiz birçok meselenin sırrı, belki de o ışıkta gizli. İşte bu nedenle bu merkez sadece Roman kardeşlerimiz için değil, hepimiz için çok anlamlı. Bu merkez sayesinde o ışığın izini sürüp her yere yayılmasını sağlayacağız. Hüsnü Şenlendirici de bugün bizimle. Her 8 Nisan’da bir söz veriyorum. Geçen seneki sözümüz bu binaydı. Bu seneki sözümüz müzik akademisi. Hüsnü kardeşim ile bir müzik akademisi kazandıracağız İzmir’e” diye konuştu.

Purçu: “Türkiye’de ilk defa Romanların kütüphanesi açılıyor”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise Romanların dünyanın en barışçıl, doğaya en yakın ve en sevgi dolu toplumu olduğunu belirterek “Tarihe baktığımızda dünyanın eski dilini kullanan ve tüm dünyada var olan kadim bir ırktır Romanlar. Tek istekleri özgürce yaşamak. İzmir’de belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Türkiye’de ilk defa Romanların kütüphanesi açılıyor. CHP’nin ve Tunç Soyer’in tüm kesimlere eşit ve sosyal devlet anlayışıyla baktığı çok net. Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Galjus: “Yeniden evime gelmiş gibiyim”

Uluslararası Avrupa Roman Birliği Başkanı Orhan Galjus da “Kendimi yeniden evime gelmiş gibi hissediyorum. Bu merkez sadece bir kütüphane değil, kalplerle dolu, huzurla dolu, insanlıkla dolu. Bu sadece bir başlangıç olacak. Bu kütüphaneler daha da büyüyecek ve çoğalacak. Ne mutlu ki Dünya Romanlar Günü’nü böyle kutluyoruz. Biz Romanlar, ’Dünya bizim evimiz, biz dünyayız’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Başkan Soyer, katılımcılarla kütüphaneyi gezdi.

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