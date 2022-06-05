İzmir’de rögarlara koku giderim filtresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, koku sorunu yaşanan bölgelerde rögarlara hava arıtımı ve koku giderimi filtreleri yerleştirmeye başladı. 320 filtrenin yerleştirilmesine devam edilirken, ilerleyen süreçte sayının arttırılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin bazı noktalarında özellikle mevsim değişimlerinde ortaya çıkan koku sorununu gidermek ve kentin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Sürdürülebilir ve daha temiz bir çevre hedefi doğrultusunda arıtma ve yağmur suyu ayrıştırma yatırımları ile dere, kanal ve ızgara temizlikleri düzenli olarak devam ederken İZSU Genel Müdürlüğü koku sorununu gidermek için kanalizasyon bacalarına rögar hava arıtımı ve koku giderimi filtreleri yerleştirmeye başladı.

İZSU Genel Müdürlüğü Merkez Kuzey Bölgesi Kanal Bakım Şube Müdürlüğünde ustabaşı olarak çalışan Mustafa Kurum, “Filtre, içindeki aktif karbon sayesinde kanal hatlarında biriken hidrojen, sülfür, metan gazı gibi gazları süzerek kötü kokuların yayılmasını engelliyor. Metropol ilçelerimizde 320 koku filtresi montajı yapıldı. Çalışmalar devam edecek” dedi.

Haşereleri de engelliyor

Hava arıtımı ve koku giderimi filtreleri, rögarlardan çıkan gazları bünyesinde tutuyor. Zehirli gazların yapısı bozuluyor ve dışarıya temiz hava salınıyor. Filtreler molekül tutma kapasitesine de sahip. Filtre yapısından 20 mikrondan büyük nesneler geçemiyor ve bu sayede kanalizasyon içerisinde yaşayan ve üreyen haşerelerin, kanalizasyon hatları dışına çıkış yapması da engellenmiş oluyor.