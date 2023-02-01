İzmir’de polis ekipleri vatandaşları KADES hakkında bilgilendirdi

İzmir’de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, "Kadına El Kalkamaz" projesi çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de KADES tanıtımı aralıksız devam ediyor. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Devriye Amirliği ekipleri, bugün Emre Kapalı Pazar Yeri ile Kooperatif Evleri pazar yerlerinde KADES tanıtım standı kurarak, vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca vatandaşlara ‘Kadına el kal-ka-maz’ broşürleri ve bilgilendirme formları dağıtıldı.