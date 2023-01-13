İzmir’de organize ve mali suçlarla mücadele çerçevesinde 222 şüpheli tutuklandı

İzmir’de 2022 yılında organize suç örgütleri, tefecilik, yolsuzluk ve sahte para gibi suç olaylarına karşı toplam 2 bin 642 operasyon gerçekleştirilirken, bu olaylara karışan 3 bin 540 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk eden şüphelilerden ise 222’si tutuklandı.

Suç ve suçlularla mücadelesini sürdüren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 yılında da çalışmalarına ara vermeden devam etti. İzmir Valiliği, kentte emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen organize suç örgütleri, tefecilik, yolsuzluk ve sahte para gibi suç olaylarının operasyon verilerini paylaşarak, operasyonlarda haklarında işlem yapılan ve tutuklanan şüpheli sayılarını açıkladı. Açıklamaya göre, İzmir’de 2022 yılında toplam 2 bin 642 operasyon gerçekleştirilirken, bu olaylara karışan 3 bin 540 şüpheliye adli işlem yapıldığı ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 222’sinin tutuklandığı bildirildi.

Organize suç örgütleriyle mücadele operasyonlarında 165 tutuklu

İzmir Valiliği tarafından açıklanan verilerine göre, organize suç örgütleri ile mücadele çerçevesinde 2022 yılında 479 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 813 şüpheliye adli işlem yapılırken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk eden şüphelilerden 165’inin tutuklandığı açıklandı. Suç örgütü, silah kaçakçılığı ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 443 adet tabanca, bin 148 adet kurusıkı tabanca, bin 123 adet av tüfeği, 2 adet uzun namlulu silah, 164 bin 913 adet mermi, 120 adet çek ve senet ele geçirildi. Mali suçlarla mücadele çerçevesinde ise 2022 yılında 2 bin 163 operasyon gerçekleştirilirken, 2 bin 727 şüpheliye adli işlem yapıldı. Tefecilik, yolsuzluk, sahte para gibi suçlara karışıp gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 57’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda, 15 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 685 adet mermi, 238 adet çek/senet, 16 adet sahte belge ve 95 bin 750 TL para ele geçirildi.