İzmir’de okul öncesi okullaşma oranı yüzde 82’ye yükseldi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesine erişim oranını artırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İzmir’de 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranı kısa zamanda yüzde 82’ye yükseldi.

Millî Eğitim Bakanlığının 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranını artırmaya yönelik olarak başlattığı “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında 2022 yılı sonuna kadar 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranının yüzde 100’e çıkartılması hedefleniyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul öncesi eğitime erişim oranını artırmaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İzmir’de 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranı kısa zamanda yüzde 82’ye yükseldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, okul öncesi eğitimin çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal, dil ve öz bakım becerilerini kapsayacak şekilde bütüncül gelişimini ve öğrenmesini desteklediğinin altını çizdi.

217 ana sınıfı dersliği

İzmir’de 2021 eylül ayından 15 Mart 2022 tarihine kadar 217 ana sınıfı dersliği açıldı. “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” kapsamında 177 ilkokul, 4 anaokulu ve bünyesinde anasınıfı bulunan 18 ortaokul ve lisede iyileştirme yapılması planlanıyor. Dezavantajlı bölgelerde yer alan 22 ilkokula bilgisayar laboratuvarı yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesinde 5 yaş okullaşma oranının artırılması amacıyla okulların bahçelerine 6 dersliğe kadar kapasitesi bulunan prefabrik binalar yapacak. Okul öncesi okullaşma oranının artırılması için ihtiyaç analizleri devam ederken, İzmir genelinde hali hazırda bulunan 86 resmi bağımsız anaokuluna ek olarak okul öncesinde okullaşma oranını artırmak amacı ile 200-2023 eğitim öğretim yılının başına kadar yeni 65 resmi bağımsız anaokulunun yapımı programa alındı.

Köylerde öğrenci kotası 10’dan 5’e düştü

Millî Eğitim Bakanlığı, okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi. Buna göre köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Okul öncesi eğitime erişimin artırılması ile çocukların sosyal, duygusal ve motor gelişimlerinin desteklenmesi, 21. yüzyıl becerilerine sahip sosyal bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.