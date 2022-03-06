İzmir’de Mardin Tanıtım Günleri

Mardin Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri’nin açılış etkinliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Doğudan batıya kuzeyden güneye biz Türkiye’yiz. Biriz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Gelecek biziz” dedi.

Mardin Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri, Karşıyaka Bostanlı Pazaryerinde başladı. 7 Mart’a kadar sürecek etkinliğin açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sözlerine “Bu ne güzel Mardin, bu ne güzel İzmir, bu ne güzel Türkiye, bu ne güzel bir Anadolu fotoğrafı” diyerek başlayan Özuslu, “Anadolu’nun kadim kenti Mardin’den kalkıp İzmir’e gelen ve kültürleriyle İzmir’i zenginleştiren çalışkan insanlar, Mardin’i İzmirlilere tanıtıp İzmir’i Mardinlilere anlatmak için Mardin Tanıtım Günleri’ni düzenlemişler. Çok iyi bir iş yapmışlar. Doğudan batıya, kuzeyden güneye biz Türkiye’yiz. Biriz ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Gelecek biziz” diye konuştu.

İzmir Mardinliler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İzmir Derikliler Dernek Başkanı Mümtaz Necimoğlu, tanıtım günleri etkinliğinin hem hemşehrilerin arasındaki dayanışmayı artıracağını hem de şehrin kültürel tanıtımına önemli katkılarda bulunacağını kaydetti. Mardin’i her yönü ve her ilçesiyle Bostanlı Pazaryerinde tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunçvise, “Dinlerin, dillerin, kültürlerin beşiği Mardin’imizi tanımaya gelsinler. Emin olun çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız” ifadelerini kullandı.