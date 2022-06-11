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İzmir’de Mardin Tanıtım Günleri

Mardin Kültür ve Tanıtım Derneği tarafından İzmir’de Mardin Tanıtım Günleri düzenlendi.

İZMİR 11.06.2022, 20:13
İzmir’de Mardin Tanıtım Günleri

Mardin Kültür ve Tanıtım Derneği tarafından İzmir’de Mardin Tanıtım Günleri düzenlendi.

Tanıtıma, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda bölünmez, Çankırı İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Mardin Tanıtım Derneği Başkan Beşir Çoban, Mardin Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı ve İzmir Son Dakika imtiyaz sahibi Abdulkadir Barış, Türkiye Mardin Tanıtım ve Dayanışma Dernek Başkanı İbrahim Sincar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Tanıtımın sunuculuğunu ünlü radyo sunucusu Ömer Köroğlu üstlenirken, tanıtıma ülkenin 4 bir yanından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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