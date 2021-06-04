Son Dakika
Avrupa ve Amerika’nın İlk Seri Üretim Sürücüsüz Otobüsü Karsan Otonom Atak Electric İTÜ İş Birliğiyle Geliştirilecek!
İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
İzmir’in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İZMİR 04.06.2021, 01:08
İzmir’in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Bölgede bulan Mercankent Sitesi yakınlarındaki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı ekipleri de sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.