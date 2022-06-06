İzmir’de lösemili çocuklar için anlamlı defile: Doğu’dan Batı’ya sevgi yolu

Diyarbakır’daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi kalıntılarından çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek hazırlanmış takı koleksiyonu, İzmir’deki 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’da düzenlenecek defile ile tanıtılacak. Ünlü mankenlerin podyuma çıkacağı defileden elde edilen tüm gelir, lösemi tedavisi gören çocukların aileleri için başlatılan “askıda oda” projesine aktarılacak.

Lösemi tedavisi gören çocuklar ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine destek olabilmek amacıyla, 1996 yılında kurulan İzmir merkezli Kemik I·ligˆi Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Gelis¸tirme Vakfı (KİTVAK), bugünlerde çok renkli ve anlamlı bir etkinliğe hazırlanıyor.

Bu çerçevede, Diyarbakır’daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi kalıntılarından çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek hazırlanmış takı koleksiyonu, İzmir’deki 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’da düzenlenecek defile ile tanıtılacak.

Lösemili çocukların aileleri için Askıda Oda projesi

“Doğu’dan Batı’ya Sevgi Yolu” temalı bu kültür etkinliği, 8 Haziran akşamı gerçekleştirilecek. Ünlü mankenlerin podyuma çıkacağı defileden elde edilen tüm gelir, lösemi tedavisi sürecindeki çocuklarını beklerken haftalarca hastane bahçesinde, araba bagajlarında ya da koridorlardaki sandalyelerin üzerinde yatmak zorunda kalan anne ve babalar için başlatılan “askıda oda” projesine aktarılacak.

Sadece bir kültür etkinliği değil

8 Haziran Çarşamba akşamı İzmir Agora Ören Yeri’nde gerçekleştirilecek “Doğu’dan Batı’ya Sevgi Yolu” temalı kültür etkinliğinde, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ile Antik Symrna Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy tarafından birer kısa sunum da yapılacak.

Gecede, Zerzevan Kalesi kazıları sırasında bulunan ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü kuyumculuk atölyesinde bire bir aynısı üretilen Roma dönemine ait kolye, küpe, bilezik, yüzük gibi takılar ve kemer tokaları ünlü mankenlerce podyumda sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile tarihi Agora’nın atmosferinde gerçekleştirilecek etkinliğin çok önemli bir amaca hizmet edeceğini belirten KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, şöyle konuştu:

“Askıda Oda fonunda biriken paralarla ödeme gücü olmayan hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konaklamalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar iki konukevimizde 600’e yakın hasta ve yakını ücretsiz kaldı; ancak sürekli artan bu talebi karşılayabilmek için hayırseverlerimizin katkısına daha çok ihtiyacımız var. Sponsorlarımızın desteği ile gerçekleştireceğimiz bu etkinlik hem önemli bir tanıtıma katkı sağlama, hem de KİTVAK gönüllülerini bir araya getirme açısından çok önemli. İzmirli hayırseverlerin, sanatseverlerin desteklerini bekliyoruz.”