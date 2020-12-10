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İzmir’de korona virüs denetimlerinde 677 bin lira ceza kesildi
İzmir Valiliği, korona virüs denetimleri kapsamında iş yerleri ve kalabalık cadde ile meydanlarda yapılan denetimlerde 677 bin 460 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.
İZMİR 10.12.2020, 23:26
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İzmir Valiliği, korona virüs denetimleri kapsamında iş yerleri ve kalabalık cadde ile meydanlarda yapılan denetimlerde 677 bin 460 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından, bugün kent genelinde konaklama tesisleri, iş yerleri, kalabalık cadde, meydan ve parklara yönelik yoğunlaştırılan denetimlere 959 personelin katıldığı ve 373 otel ve konaklama yerinin denetlendiği açıklandı. Toplam 4 bin 893 iş yeri denetlenirken, 18 iş yerine 25 bin 260 lira idari para cezası uygulandı. 1 iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunulurken, denetimlerde maske ve diğer tedbirlere uymadığı tespit edilen 709 kişiye 652 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.
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