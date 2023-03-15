İzmir’de konut satışları yüzde 9,8 azaldı

2022 yılı Şubat ayında İzmir’de 5 bin 575 olan konut satışı 2023 yılı Şubat ayında yüzde 9,8 azalarak 5 bin 31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılı Şubat ayında İzmir’de 5 bin 575 olan konut satışı 2023 yılı Şubat ayında yüzde 9,8 azalarak 5 bin 31 oldu. Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,0 azalarak 80 bin 31 oldu.

İzmir’de bin 409 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak bin 409 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 28,0 oldu.

İzmir’de 3 bin 622 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 3 bin 622 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışı içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 72,0 oldu.

İzmir’de ipotekli konut satışları bin 84 olarak gerçekleşti

İzmir’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak bin 84 oldu. Şubat ayında satışı yapılan konutların yüzde 21,5’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de Şubat ayında yabancılara 96 konut satıldı

İzmir’de Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 azalarak 96 oldu. Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 azalarak 3 bin 350 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin izledi.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir’de 2023 Şubat ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 545 konut satılırken Buca’yı 456 konut satışı ile Menemen, 446 konut satışı ile Karşıyaka, 397 konut satışı ile Torbalı, 336 konut satışı ile Konak, 321 konut satışı ile Karabağlar, 315 konut satışı ile Bornova, 284 konut satışı ile Çiğli, 224 konut satışı ile Bayraklı ve 161 konut sayısı ile Seferihisar takip etti.