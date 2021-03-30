İzmir’de kırtasiyecilere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye alışverişine imkan tanıyan, aynı zamanda kırtasiyeci esnafına da can suyu sağlayan eğitim kart desteğinin kapsamını genişletti. İzmir Ticaret Odası ile büyükşehir arasında imzalanan protokol ile 3 bin 751 öğrenci daha kırtasiye alışverişini, sisteme dahil edilen 50 kırtasiye esnafından yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini genişleterek sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de esnafa destek olmak için İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile protokol imzaladı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası koordinesindeki; Tire Ticaret Odası, Selçuk Ticaret Odası, Aliağa Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası’na kayıtlı 50 kırtasiyeci esnafı sisteme dahil edildi.

“Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamındaki imza törenine; Başkan Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Komitesi Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe katıldı.

Başkan Soyer, korona virüsü salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimde ciddi kayıplar yaşadığını söyledi. Yine esnafın da bu süreçten olumsuz şekilde etkilendiğini anımsatan Soyer, “İzmir’deki çocuklarımız için bir umut olsun, heyecan olsun istiyoruz. Aynı zamanda esnafla ilgili sıkıntı da çok büyük. Onlar da bu süreçte en ağır fatura ödeyen kesim. Bu işin can suyu olmak gibi bir niyeti var. Küçük de olsa bir katkı olmasını istiyoruz. Bütün ülke ve dünyada esnafın canının yandığı süreç yaşanıyor. İzmir’e, İzmirli esnafımıza sahip çıkıyoruz. Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz” dedi.

“Destek için çeşitli fedakarlıklar yaptınız”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de Başkan Soyer’e esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Özgener, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreç büyüyerek devam ediyor. Ben tüm üyelerimiz adına size teşekkür ediyorum. Belediyemizin, üyelerimize destek sağlamak için çeşitli fedakarlıklar yaptığını çok yakinen gördük. Belediye bir çok gelirinden fedakarlık etti. Bu zorlu süreçten en çok etkilenen gelir kısmında sizler de varsınız. Ona rağmen bütün üyelerimize elinizden gelen desteği sağladınız” dedi.

Özgener, desteğin maddiyattan öte manevi yönünün önemini vurgulayarak sözlerine son verdi. İzmir Ticaret Odası Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubu Komitesi Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu ise şunları söyledi:

"Bizi de bu sisteme dahil ettiğiniz için sektörüm adına teşekkür ediyorum. Artarak büyüyeceğini umut ediyoruz. Çok önemli bir can suyu."

Büyükşehirin başlattığı eğitim kart projesiyle 3 bin 751 öğrencinin velisi adına çıkarılan kartlara 130 TL bakiye yüklenecek. Öğrencilerin, anlaşmalı kırtasiyelerden bu kartlarla alışveriş yapmaları sağlanacak.

27 bin 380 çocuğa ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitim kart kapsamında yapılan desteklerle toplamda 27 bin 380 çocuğa ulaşılmış olacak. Yine bu kapsamda toplamda 206 kırtasiyeci esnafına da 3 milyon 559 bin 400 TL kaynak sağlanacak. Öte yandan, daha önce İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası ile yapılan protokol kapsamında 23 bin 629 öğrencinin eğitim kartlarına 130 TL yüklenmiş, bu kapsamda esnafa da toplamda 3 milyon 71 TL ödeme yapılmıştı.