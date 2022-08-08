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İzmir’de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yoldaki araziye savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İZMİR 08.08.2022, 22:26
İzmir’de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yoldaki araziye savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Bergama Ayazkent Mahallesi ile Kınık Poyracık Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyracık’tan Ayazkent’e seyir halinde olan Ege Altuğ (30) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile yan yoldaki araziye savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Altuğ’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

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