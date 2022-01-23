İzmir’de kar ve buzla mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi aşırı soğuklarla birlikte, kentin bazı bölgelerinde buzlanma ve kar yağışının artması üzerine harekete geçti. Ekipler 6 ilçede kontrol, 17 ilçede ise tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi aşırı soğuk hava, buzlanma ve kar yağışlarının artmasıyla gündelik hayatı sekteye uğratan durumlar karşısında çalışmalarını hızlandırdı. Kentin dört bir yanında karla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tuzlama, kar küreme çalışmalarını ve kontrolleri tamamladı. Her an gelişebilecek olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak ekipler teyakkuz halinde bekletiliyor. Fen işleri dairesi başkanlığının günlük verilerine göre son 24 saat içinde ekipler 6 ilçede kontrol, 17 ilçede ise tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini tamamladı.

Tuzlama ve kar küreme çalışması yapılan yerler şöyle sıralandı:

Balçova Olimpiyat Köyü, Bayraklı Çiçek, Cengizhan, 75. Yıl mahalleleri, Bergama Kırcalar, Topallar, Oruçlar, Yukarıada, İkizler, Ürkütler, İneşir Yukarı, Göçbeyli, Kaplan, Alhatlı, Yeniler, Durmuşlar, Çamova, Yalnızdam, Muratlar, Kozluca, Tavukçukuru, Bekirler, Kocahaliller, Kocaköy, Rahmanlar, Bayramcılar mahalleleri, Beydağ Yeşiltepe, Eğridere, Yukarıaktepe mahalleleri, Bornova EVKA-4, Beşyol, Karaçam, Kayadibi, Homeros 1. Etap, Homeros Çeşme Önü, Yeşilçam Mahallesi 2002 sokak ve çevresi, Buca Şirinyer, Çiğli Yakakent, EVKA-6, EVKA-2, EVKA-5, Gaziemir Serbest Bölge, Karabağlar EVKA-7, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak, Limontepe Mahallesi, 3900 sokak, Yurtoğlu 3959 sokak, Abdi İpekçi Mahallesi, Yaylaköy Mahallesi, Çamlık, Karşıyaka Yamanlar, Karagöl, Cumhuriyet Mahallesi 6732 sokak, İnönü Mahallesi 6718 sokak, Kemalpaşa Spil, Beşpınar, Bayramlı, Ovacık, Halilbeyli, Kamberler, Kurudere, Bayramlı Çınardibi mahalleleri, Kınık Arpadere, Çanköy, Karadere mahalleleri, Kiraz Altınoluk, Sırımlı, Çayağzı, Olgunlar, Taşlıyatak, Tumbullar, mahalleleri, İğdeli Mahallesi Azmanlar mevkii, Saraçlar, Çavdarlar mahalleleri, Maviler mevkii, Konak Mithatpaşa Caddesi, Varyant, Çobançeşme Mahallesi, Menemen Koyundere Mahallesi, Asarlık Turgut Özal Bulvarı, Asarlık TOKİ evleri, Kent-2 çıkışı, Narlıdere Narbel, Ödemiş Bıçakçı-Ovacık arası, Adaküre Mahallesi ve Uzundere TOKİ evleri.