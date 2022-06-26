İzmir’de jandarmadan özel öğrencilere trafik eğitimi

İzmir’de jandarma ekipleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, “Hayat Ellerinde” projesi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile koordineli olarak trafik eğitim semineri düzenledi. Eğitim sırasında jandarma, özel öğrencilere şapka, düdük ve boyama kitabı da hediye etti.