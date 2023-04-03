İzmir’de jandarmadan depremzede çocuklarla trafik etkinliği

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri, geçici olarak kentte bulunan 150 depremzede çocuğa trafik eğitimi verdi. Minikler, jandarma ekipleriyle birlikte neşe dolu anlar yaşadı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’Trafik Dedektifleri’ projesi çerçevesinde, öğrencilere trafik eğitimleri veriliyor. Jandarma ekipleri, 31 Mart tarihinde Menderes Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında geçici olarak kalan 150 depremzede ailenin çocuğuna trafik eğitimi verdi. Uygulamalı trafik eğitimi alan minikler neşe dolu anlar yaşarken, kendilerine hediye edilen boyama kitabı ile de mutlu oldu.

Öte yandan, etkinlik sonrası köpek unsurları tarafından gerçekleştirilen gösteri yapıldı.