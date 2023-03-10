İzmir’de internet kafeye kaçakçılık operasyonu

İzmir’in Aliağa ilçesinde polis ekiplerinin bir internet kafe ve imalathane olarak kullanılan adrese düzenlediği operasyonda, 116 adet kaçak elektronik nargile ve çok sayıda elektronik sigara ürünü ele geçirildi.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Sulh Ceza Hakimliği koordinesinde Kazım Dirik Mahallesi’nde bir internet kafeye ve Kurtuluş Mahallesi’nde imalathane olarak kullanılan bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 116 adet çeşitli aromalarda elektronik nargile, 573 adet 30 ml’lik çeşitli aromalarda elektronik nargile likidi, 10 litre elektronik nargile likidi, 61 litre aroma, 20 adet 500 ml’lik gliserin, 51 adet elektronik sigara parçası, 12 adet 60 ml’lik boş plastik kap, 379 adet yapışkanlı etiket, 3 adet A4 kağıda basılı elektronik sigara resimleri ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde M.A. ve T.P. adlı iki şüpheli hakkında işlem yapıldı.