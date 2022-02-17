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İzmir’de İktisat Kongresi’nin 99. yıldönümü kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesince, İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yıldönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenledi.

İZMİR 17.02.2022, 21:07
İzmir’de İktisat Kongresi’nin 99. yıldönümü kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesince, İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yıldönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yıldönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenledi. Konak ilçesindeki İzmir İktisat Kongresi Anıtı’na çenk koyma töreni ile başlayan program ardından Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) binasına bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. APİKAM’da düzenlenen, Dr. Serdar Şahinkaya ile Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu’nun konuşmacı olduğu “Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi 99 Yaşında” başlıklı panelde konuşan Başkan Tunç Soyer 2023 yılını işaret ederek, “İlk defa müjdelemek istiyorum ki; İkinci Yüzyıl’ın İktisat Kongresi’ni tam bir yıl sonra burada, anlamına uygun şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, kongremizi tıpkı bir asır önce olduğu gibi çiftçilerimizin, işçilerimizin, sanayicimizin ve ticaret dünyamızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Ortak akılla ekonomik bağımsızlığımızı yeniden inşa edeceğiz” dedi.

“Ortak akla güvenerek tasarladı”

Başkan Soyer, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmek için iki temel strateji tasarladığına ve uyguladığına değinerek, “Birincisi kurtuluş stratejisi, ikincisi ise kuruluş stratejisi. Mustafa Kemal olağanüstü bir siyasi ve askeri dehaya sahip olmasına rağmen, her iki stratejiyi de ortak akla güvenerek tasarladı. Amasya Tamimi’yle kurtuluşa giden stratejiyi hazırlamaya başladı. Erzurum ve Sivas kongreleriyle ilmik ilmik ördü ve 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi ile taçlandırdı. Kuruluşa giden yolu ise İzmir’de İktisat Kongresi’nde belirledi. Yaşadığı çağın tartışmasız en güçlü liderinin ortak akla gösterdiği teveccüh, bana göre bu tarihi hadiselerden günümüze süzülüp gelen en önemli mirastır” diye konuştu.

“Atatürk bağımsızlık kararını İzmir’de ilan etti”

İktisat Kongresi’nin Lozan öncesinde planlandığına dikkat çeken Başkan Soyer, “Mustafa Kemal Atatürk, daha o aşamada yaşamın her alanında bağımsızlık kararını vermişti ve bunu İzmir’de ilan etti. Kongrenin asıl maksadının yeni Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güvence altına almak olduğunu dünyaya şu cümlelerle duyurdu: ‘Efendiler, görülüyor ki, bu kadar kesin, yüksek ve başarılı bir askeri zaferden sonra dahi bizi sulha kavuşmaktan alıkoyan neden doğrudan doğruya iktisadi sebeplerdir. Tarihimizi dolduran zaferler ve başarısızlıkların tümü, ekonomik durumumuzla yakinen ilgilidir.” Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının temeli işte bu sözlerle atıldı. Aradan geçen bir asırlık sürenin ardından Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına bir yıl kalmışken bir kere daha iktisadi koşulların bağımsızlığın temeli olduğunu görüyor, anlıyor ve yaşıyoruz. Bağımsızlık derken yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda sivil toplumun, iş dünyasının, gazetecilerin, emekçilerin, tek tek her birimizin ve dahi düşüncelerimizin de bağımsızlığını kast ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İkinci Yüzyıl’ın İktisat Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum”

Bağımsızlığını kaybeden toplumlarda yoksulluğun derinleştiğini söyleyen Başkan Soyer, “Yoksulluğun derinleştiği bir ülkede bağımsızlık, gücü elinde tutanın oyuncağı olur. Bu nedenle İzmir’in ve ülkemizin refahını arttırmak ve bunun adil paylaşımını sağlamak zorundayız. Bunun da yolu ortak akla, yani demokratik esaslara dayalı ekonomik kalkınmadan geçer. İşte bu nedenle diyoruz ki; bu yıl, Milli Numune Sergisi’nin devamı niteliğinde olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı iktisadi bağımsızlığımızın yeni bir kilometre taşı olacak şekilde düzenleyeceğiz. 9 Eylül 2022’den itibaren 29 Ekim 2023’e kadar uzun bir ortak akıl yolculuğuna çıkacağız. İlk defa buradan müjdelemek istiyorum ki; İkinci Yüzyıl’ın İktisat Kongresi’ni tam bir yıl sonra burada, anlamına uygun şekilde düzenleyeceğiz. 99 yıl önce çiftçilerimiz, işçilerimiz, tüccarlarımız ve sanayicilerimiz, İzmir’de aynı çatı altında buluştu ve Türkiye için yeni bir ekonomik istikamet belirledi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, kongremizi tıpkı bir asır önce olduğu gibi çiftçilerimizin, işçilerimizin, sanayicimizin ve ticaret dünyamızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Ortak akılla ekonomik bağımsızlığımızı yeniden inşa edeceğiz. Türkiye’nin geleceğine yön vermek isteyen tüm sivil toplum, özel sektör, kamu ve siyaset temsilcilerini 2023’te gerçekleşecek İkinci Yüzyıl’ın İktisat Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum” dedi.

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