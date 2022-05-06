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İzmir’de Hıdırellez coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i Kültürpark’ta düzenlediği etkinliklerle kutladı. Selçuk, Bayraklı, Buca ve Menemen’de de kutlamalar vardı.

İZMİR 06.05.2022, 11:36
İzmir’de Hıdırellez coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez’i Kültürpark’ta düzenlediği etkinliklerle kutladı. Selçuk, Bayraklı, Buca ve Menemen’de de kutlamalar vardı.

Baharın müjdecisi Hıdırellez, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle Konak ilçesindeki Kültürpark’ta kutlandı. Hıdırellez şenlikleri çerçevesindeki program, “Kültürel Miras ve UNESCO alanında Hıdırellez” konulu söyleşi ile başladı. Suzan Kardeş ve Nihal Kadıoğlu Çevik’in katılımıyla yapılan söyleşide, Hıdırellez geleneğinin çok uluslu yapısı ele alınarak uygulama ve ritüellerine değinildi.

Hıdırellez şenlikleri çerçevesinde Pakistan Pavyonu’nda özel bir sergide açıldı. Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen, fotoğraf sanatçısı Kıvanç Şen’in “Hıdırellez, Roman için Duadır Aşktır” sergisinin açılışına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin, Kıvanç Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, gazeteci-yazar Nedim Atilla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Soyer: “Mayalanarak çoğalalım”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her buluşma bir mayalanmadır. Ne dostluk, ne kardeşlik, ne de çocuklarımızla aramızdaki bağ. Mayalanarak çoğalalım. Her şey gibi yaşamla aramızdaki bağın da mayalanması gerekir. Anadolu ve Balkan halkları, yaşamla aralarındaki bağı çoğaltmak için çok sayıda doğa bayramı kutlamıştır. Bunların en çok bilineni, bugün kutladığımız Hıdırellez gecesi. Bu gece, yaşamın mayasının, aşımızın mayasına karıştığı gecedir. Hıdırellez gecesinde yaprakların üzerinde biriken su damlacıklarından çiğ mayası üretilir. Düşünüyorum da bundan daha kutlanası bir gece olabilir mi? Bu gece, yaşamla aramızdaki o kuvvetli bağı bir kere daha hatırlayacak ve hep birlikte kutlayacağız. Çiğin mayaladığı yaşamlarımızı, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak pişireceğiz. Her atlayışta biraz daha değişerek. Biraz daha çoğalarak” dedi.

Hıdırellez şenliklerinde eğlence Suzan Kardeş konseri ile devam etti. Binlerce İzmirli, Kültürpark çim alan üzerinde kurulan alanı doldurdu ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Hıdırellez ateşi Soyer’den

Şenlik etkinliklerinin ardından Başkan Tunç Soyer, İzmirlilerle birlikte Hıdırellez ateşini yaktı. Ateşin yanmasıyla birlikte coşku daha da arttı. İzmirliler Kültürpark’ın çeşitli noktalarında yakılan ateşlerden atlamayı ihmal etmedi.

Selçuk’ta da Hıdırellez ateşi yandı

Selçuk ilçesinde ise Hıdırellez coşkusu İsabey Mahallesi’nde yaşandı. Baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamalarına; Sökeli Hasret ve Roman Halk Dansları Ekibi renk kattı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Başkan Ceritoğlu Sengel, “Baharı en güzel şekliyle karşılayalım. Sağlığımız yerinde olsun. Bereketimiz bol olsun. Hepimizin birlik ve beraberliği yerinde olsun ki; bizi hiçbir şey yıldıramasın” dedi.

Bayraklı ‘baharı’ coşkuyla karşıladı

Bayraklı Belediyesinin bu yılki Hıdırellez coşkusuna Doğançay Mahallesi ev sahipliği yaptı. Gün boyunca süren etkinliklerde, köy meydanına stantlar kuruldu. Bowling, basketbol ve penaltı atışları ile çuval yarışmaları düzenlendi. Eğlenceli aktiviteler yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Roman Ekibinin gösterileri ise izleyenlerin beğenisini kazandı. Tahta bacak, maskot, jonglör, palyaço ve Roman Orkestrası eşliğinde Hıdırellez korteji gerçekleşti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, yürüyüşe yüzlerce Bayraklılı ile birlikte katıldı. Başkan Sandal’a CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

Etkinlikler akşam saatlerinde ise Erkut Özkan ve Bahar Almaç konser verdi. Gecenin finalinde halk müziğinin sevilen sanatçısı Ali Ekber Eren sahne aldı. Ünlü sanatçı, sevilen türkülerini Bayraklılılar için seslendirirken, yüzlerce vatandaş kendisine eşlik etti. Şenliğe katılanlar gün boyu doyasıya eğlenmenin keyfini yaşadı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Anadolu’da her anne-baba tüm iyi dileklerini önce Hızır ile dile getirir. Dualara Hızır ile başlanır. Yılda bir defa buluştukları söylenir Hızır ile İlyas’ın. Sonra da bu buluşma bahar bayramı olarak kutlanır ve bu kadim kültürümüzün bir parçasıdır. Bugün bu amaçla sizinle bir araya gelmek tarihsel mirasımızın da en güzel örneklerinden birini gösteriyor. Böylesine güzel bir etkinlikte sizinle olmak bizi de mutlu ediyor. Doğançay bizim göz bebeği mahallelerimizden bir tanesi. Güzel günlerde hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Menemen’de Hıdırellez coşkusu

Baharın müjdecisi olan Hıdırellez, Menemen’de coşkuyla kutlandı. Menemen Belediyesi ve Menemen Genç Romanlar Derneği ile birlikte Ahıhıdır Mahellesi’nde düzenlenen etkinliklere; Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program çerçevesinde düzenlenen; çuval yarışı, halat çekme yarışı, yumurta taşıma yarışı ve tepsi yoğurtta altın bulma yarışı, ortaya renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmalara katılım sağlayanlara ve kazananlara çeşitli hediyeler verildi.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, baharın müjdecisi Hıdırellez’in tüm ülkeye dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Pehlivan, “6 bin yıldır tüm kültürlerin doğal yaşam alanı olmuş Menemen’imizin, paha biçilemez birikim ve tüm zenginliklerini hep birlikte yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Bu topraklarda birlikte doğduk, birlikte büyüdük, birlikte yaşadık. Şimdi de hep birlikte güzel kentimiz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle baharın müjdecisi olan Hıdırellez’in tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, kardeşlik, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Hıdırellez şenlikleri çerçevesinde Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen yerel sanatçılar Roman Dans Grubu, Tayfun ve Aysun Taşçeşme’nin katılımıyla gerçekleşen konser etkinliği dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Hareketli parçalarda vatandaşlar sahneye çıkarak bu coşkuya ortak oldu. Yakılan ateşlerin üzerinden atlayan vatandaşlar, dilek tutmayı da ihmal etmedi.

Buca’da renkli Hıdırellez şenliği

Hıdırellez şenlikleri Buca’da da renkli görüntülere sahne oldu. Bucalıların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğu etkinlik yoğun ilgi gördü. Şenlikte sahne alan Çılgın Cemal, Teomango, Saksafoncu Hasan ve İzmirli Birol’un keyifli şarkıları geceye renk kattı. Bucalıların Hıdırellez coşkusu Tepecik Senfoni Orkestrası konseriyle zirve yaptı. Dilekler tutup yaktıkları ateşin üzerinden atlayan vatandaşlar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Şenliğe; CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar, İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ile parti yöneticileri, Buca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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