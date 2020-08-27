İzmir’de Gediz Deltası’na "Sadakat Yürüyüşü"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliğiyle 5 Eylül’de saat 16.00’da Gediz Deltası’na "Sadakat Yürüyüşü" düzenleniyor. Gediz Deltası’na dikkat çekmek için yapılacak yürüyüşte İzmirliler deltada yaşayan flamingoları, pelikanları ve diğer kuş türlerini görmek için Karşıyaka Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda buluşacak.

Binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan uluslararası öneme sahip Gediz Deltası’nın kentleşme baskısı ve yapılaşma tehdidiyle risk altında olması nedeniyle Gediz Deltası’na Sadakat Yürüyüşü düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş için 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Karşıyaka Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda bir araya gelinecek. İzmirliler, Sadakat Yürüyüşü’nde Gediz Deltası’nı, deltada yaşayan flamingoları, tepeli pelikanları, karabatakları ve diğer kuş türlerini görecek.

Flamingoların iki önemli üreme alanından biri

İzmir şehir yerleşiminin genişlemesiyle yoğun kentleşme baskısı altında olan sulak alanda özellikle önemli beslenme alanları bulunduran Güney Gediz Deltası, yapılaşma planları için hedef alan seçildi. Değiştirilen doğal sit alanı statüleri ve sınırları, deltanın güneyindeki toplu konut imar planları gibi gelişmeler deltayı yapılaşma tehdidine açık hale getirdi. Gediz Deltası’na Sadakat Yürüyüşü’yle İzmir halkının deltayı tüm biyolojik çeşitliliğiyle tanıması ve uzun vadede alanı korumak için sahiplenmesi hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınsa da tehlike altındaki doğal alanlar arasında yer alan Gediz Deltası, dünyadaki flamingoların yaklaşık yüzde 10’una ev sahipliği yapıyor. Delta, flamingoların Türkiye’deki iki önemli üreme alanından biri olarak tanınıyor. Flamingoların yanı sıra deltada bugüne kadar 298 kuş türü gözlemlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterlerinin iki tanesini sağlayan Gediz Deltası’nın dünya doğa mirası ilan edilmesi için gerekli başvuruları yaptı.