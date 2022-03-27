İzmir’de Dünya Tiyatro Günü coşkuyla kutlandı

İzmir’de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Birbirinden renkli kostümleri ve performanslarıyla sokak sanatçıları, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki yürüyüşü festivale çevirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü coşkulu bir programla kutladı. Program Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin liman girişinden kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş, tiyatro gruplarının birbirinden renkli kostümleri ve sokak sanatçılarının performansı ile renklendi. Sanatçılara İzmirliler de alkışlarla destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Özkan Ataklı burada yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sanata destekleri nedeniyle teşekkür ederek “Tiyatronun aydınlatıcı, iyileştirici duyguları içinde barındıran, naif ama boyun eğmeyen, ideallerinden vazgeçmeyen, çıkarsız, büyüklük taslamayan bir yoldaş olma gerçeğinin unutulmaması gerekiyor. Zira, görevi toplumu dönüştürmek, ona gerçekleri söylemek ve iyileştirmek, daha iyiye götürmek olan tiyatro ancak tevazu, dayanışmayla, iyi niyetle sürdürülebilir ve hedefine ulaşır” ifadelerini kullandı.

’Şehir Tiyatroları’nın üç oyunu ücretsiz sahnelenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kente kazandırdığı Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü’nü de kapsayan 27 Mart haftasında üç oyunuyla sahnede olacak. Azizname, Mor Şalvar ve Tavşan Tavşanoğlu 29 Mart-3 Nisan tarihleri arasında İzmirliler ile buluşacak.