İzmir’de denetimlerle okul çevreleri daha güvenli

İzmir’de polis sorumluluk bölgesinde bulunan bin 11 okulda, okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar 2022 yılında da titizlikle sürdürüldü. 281 sivil ve resmi polis ekibinin görevlendirildiği okul çevrelerinde geçtiğimiz yıl 13 bin 234 şahsa idari işlem uygulandığı bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında okul önlerinde ve çevresinde, çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesinin önüne geçmek için çalışmaları titizlikle yürüttü. Kentte, polis sorumluluk bölgesinde bulunan bin 11 resmi okulda saha çalışması yapılarak okulların risk analizi çıkartılırken, birinci ve ikinci derece risk grubunda olduğu tespit edilen okullarda 37 sabit okul kolluk görevlisi görevlendirildi. Üçüncü derece riskli ve değerlendirme dışı 967 okulda ise 299 "Güvenli Okul Koordinasyon Ekibi" görevlendirilirken okulların giriş ve çıkışlarında sabit olmamak üzere, sivil ve resmi birimlere ait toplam 281 ekip görevlendirildi.

Okulla ilgisi bulunmayan kişilere idari yaptırım

Öte yandan polis ekipleri, okul önlerinde okulla ilişiği bulunmayan kişilere de idari yaptırımlar uyguladı. İl genelinde okulla ilgisi olamayan şahıslara yönelik, Kabahatler Kanununa muhalefetten 13 bin 234 şahsa idari işlem uygulandığı bildirildi.