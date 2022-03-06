İzmir’de coşkulu ’Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı’

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı’, İzmir’de gerçekleştirildi.

Kuzey ilçeler için Bergama’da, güney ilçeler için Bayındır’da ve merkez ilçeler için ise AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlen ’Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı’ coşkuyla gerçekleştirildi. Eğitim programlarında AK Parti önceki dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç ‘Teşkilatçılık ve tecrübe paylaşımı’, Şair Serdar Tuncer ‘Motivasyon’, Gazeteci Zafer Şahin ‘Siyasal iletişim ve yeni medya’, Yazar Hakan Turgut ise ‘Etkili iletişim’ konusunda ders verdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve il yönetiminin tam kadro katıldığı programlara AK Parti Genel Merkez AR-GE Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş ile Osman Karaaslan’da geldi. “Bu hikâyenin kahramanı sensin” sloganıyla düzenlenen program, mahalle başkanları ve yönetimlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.