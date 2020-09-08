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İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 9 EYLÜL’Ü COŞKU DOLU BİR PROGRAMLA KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR.

İZMİR 08.09.2020, 13:42
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İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül’ü coşku dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Evlerinize ve iş yerlerinize bayraklarınızı asın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kurtuluşunun 98. yıl dönümü için sıkı pandemi önlemleri altında coşkulu bir program hazırladı. “9 Eylül Kuruluş ve Kurtuluşun Günü” adlı program 09.00’da Basmane Karakolu önünden 98. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerin ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki hologram gösterisiyle son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri 9 Eylül’ü coşkuyla kutlamaya çağırdı. Soyer,“Evlerimizde, iş yerlerimizde ve sokaklarda İzmir’in kurtuluşunu kutlayacağız. Nerede olursanız olsun coşkumuza katılın. Evlerinize ve iş yerlerinize bayraklarınızı asın" diye konuştu.

Basmane Karakolu önünden başlayacak

İzmir’deki 9 Eylül programı sabah 09.00’da 98. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Basmane Karakolu önünden yola çıkacak kortejin son durağı Kültürpark Lozan Kapısı olacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanan yürüyüşte 350 metrelik bayrak taşınacak. 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreninin ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yapacak. 11.15’te İzmir Valiliğinin önünde bayrak töreni düzenlenecek. 13.00’te Konak Atatürk Meydanı’nda, Atatürk Meydanı tabela-anıtı açılacak. 13.30’da Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda Geleneksel Efe-Zeybek buluşması yapılacak.

Nostaljik tramvay yola çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1900’lü yıllarda şehre hizmet eden tramvaylardan esinlenerek projelendirdiği Nostaljik Tramvay 15.00’te Alsancak Nostaljik Tramvay Durağı’nda tanıtılacak.

Duvar resmi yapılacak

16.00’da İkiçeşmelik’de 98. yıl onuruna Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan Görgülüoğlu İşhanı’nın 920 sokağa bakan duvarına bağımsızlık, özgürlük ve barış temalı bir duvar resminin çalışmalarına başlanacak. Çalışmanın 10 gün sürmesi planlanıyor.

“9 Eylül Kahramanları” paneli İzmir Sanat’ta

18.00’de İzmir Sanat’ta “9 Eylül Kahramanları” paneli var. Moderatörlüğünü 9 Eylül Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu’nun yapacağı panelde, 9 Eylül 1922’yi 9 Eylül kahramanlarının akrabaları atlatacak. Yine 18.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasının zemin katında “Basında 9 Eylül” adlı açık hava sergisi açılacak.

Zeynep Türköz - Tolga Çandar konseri Açık Hava’da

20.00’de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda pandemi önlemleri altında Kabile Dans Gösterisi yapılacak. Gösterinin hemen ardından 21.00’de Zeynep Türköz - Tolga Çandar konseri yapılacak. Konser ücretsiz olacak. Ancak konseri izlemek isteyenlerin http://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden QR kodlarını almaları gerekecek. Müzikseverler konsere QR kodlarını göstererek girebilecek.

Bayrak taşınacak

20.30’da yine pandemi koşulları altında Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar simgesel olarak bayrak taşınacak. Yine 20.30’da Kültürpark Uzun Havuz’da “Arşiv Filmleri Eşliğinde Kent Mekanını Hatırlamak” filmi gösterilecek. Filmin ardından bir de panel düzenlenecek.

Türkiye’nin en büyük hologram gösterisi

21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda ışık gösterisi, 22.00’de hologram gösterisi yapılacak. Türkiye’nin en büyük hologram gösterisi, 1922’nin bağımsızlık ruhunu eş zamanlı olarak Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka ve Karantina’ya taşıyacak. Gösteride yurdun geri alınışı su perdesi üzerinde canlandırılacak. 300 metrekarelik yüzeyde yapılacak hologram sunumu, 500 ton deniz suyunun devinmesini sağlayacak. Üç boyutlu modelleme tekniğiyle 10 metrelik Atatürk görseli oluşturulacak.

Anadolu Ateşi Torbalı’da

Yine 21.00’de Torbalı’da eski Sağlık Meslek Lisesi alanında Nebil Özgertürk’ün sunumuyla Anadolu Ateşi gösteri düzenleyecek. Pandemi önlemleri altında yapılacak gösteri ücretsiz.

Kurtuluş dergisi dağıtılacak

İzmir’in çeşitli noktalarında 9 Eylül için hazırlanan Kurtuluş dergisi dağıtılacak. Başyazısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından kaleme alınan dergi sanal olarak www.apikam.org.tr adresinden okunabilecek. 128 sayfalık dergide aralarında Prof. Dr. Ergun Aybars’ın da yer aldığı 15 akademisyen ve uzmanın makalesinin bulunuyor.

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