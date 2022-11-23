İzmir’de çocuklar eğlenerek spor eğitimi aldı

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim programı, İzmir’in Aliağa ilçesinde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleşirken, spor bilincinin aşılanmasının amaçlandığı proje çerçevesinde öğrenciler hem bilgi sahibi oldu hem de eğlendi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından hazırlanan Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim programı, spor bilincinin öğrencilere aşılanmasını hedefliyor. Projede çerçevesinde öğrencilere; spor, çevre, sağlık, olimpiyatın tarihsel süreci, centilmenlik, fair-play ve sporun eğlenceli yönleri anlatılıyor.

Aliağa’da da 4. ve 5. sınıf öğrencileri, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda bir araya getirildi. Proje sunucusu Sibel Yazgan Tel, öğrencilere çeşitli filmler, animasyonlar eşliğinde bilgiler verdi. Öğrenciler, eğlenerek spora ilişkin bilgiler edinirken, Oli isimli maskot sahneye çıkarak öğrencilerle dans etti. Maskot ile doyasıya eğlenen öğrencilere eğitim sonunda sertifika verildi.

Programa; Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş ve personeli, teknik sorumlular; İsmail Ay, Erol Özkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.