İzmir’de çiftliğe kaçak akaryakıt baskını

İzmir’in Menemen ilçesinde bir çiftliğe operasyon yapan polis ekipleri, 20 tonun üzerinde kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde bir çiftlikte kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20,2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.