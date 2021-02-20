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İzmir’de büyük altyapı harekatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışların taşkınlara neden olmasını önlemek amacıyla Buca, Bornova ve Konak’ta toplam 62 km uzunluğundaki yağmur suyu hatlarının yapımına başladı. İmalatların sürdüğü bölgelerde inceleme yapan Başkan Tunç Soyer, sadece bu yıl içinde toplam 133 km yağmur suyu hattı yapılacağını açıkladı.

İZMİR 20.02.2021, 11:06
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İzmir’de büyük altyapı harekatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışların taşkınlara neden olmasını önlemek amacıyla Buca, Bornova ve Konak’ta toplam 62 km uzunluğundaki yağmur suyu hatlarının yapımına başladı. İmalatların sürdüğü bölgelerde inceleme yapan Başkan Tunç Soyer, sadece bu yıl içinde toplam 133 km yağmur suyu hattı yapılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınları önlemek için hazırladığı yağmur suyu ayrıştırma projelerini hayata geçiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü, ilk etapta Buca’da 15 kilometre, Bornova’da 30 kilometre ve Konak’ta 17 kilometre olmak üzere toplamda 62 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattının yapımına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’la birlikte Buca ve Konak Gültepe’de devam eden çalışmaları inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı. Gültepe’de Başkan Soyer’e incelemeler sırasında CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve mahalle muhtarları eşlik etti. Buca’daki inceleme turuna ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş da katıldı.

Hedef bir yılda 133 km

Çalışmaların etaplar halinde yürütülerek kente yayılacağını belirten Başkan Tunç Soyer, önümüzdeki aylarda ihale süreçleri tamamlanarak yapımına başlanacak projelerle birlikte bir yıl içinde 133 km yağmur suyu hattını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Soyer, küresel ısınma nedeniyle yağış rejiminin de değiştiğine vurgu yaparak, “Bir ayda düşmesi gereken yağmur bir günde düşünce, bu durum büyük bir felakete dönüştü. Ama bu ders çıkardığımız bir şey. Demek ki bizim kentin alt yapısını buna da hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Yaptığımız çalışma bununla ilgili. Gültepe’de 17 kilometre. Burada ilk etapta 15 kilometre. En başta ortaya koyduğumuz yüzülebilir Körfez hedefine, işte bu adımlarla yaklaşıyoruz. Aynı zamanda da burada yaşayan vatandaşlarımızı, bu tür felaketlerde savunmasız ve çaresiz bırakmayacağız” dedi.

“Halkımıza sel ve taşkın felaketi yaşatmayacağız”

Başkan Soyer, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu yıl tamamlamayı hedeflediğimiz 133 km’nin yanı sıra 120 km’lik imalatın da yapımına başlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki bir kaç yıl İzmir tarihinde en kısa sürede en fazla yağmur suyu hattı imalatı yapılan dönem olacak. Bir daha burada halkımıza sel ve taşkın felaketi yaşatmayacağız. Onun için bu projeleri yapıyoruz. Büyük projeler. İkinci ve üçüncü etaplarla birlikte sadece Buca’da yapacağımız yatırım 150 milyon lirayı bulacak.”

Soyer, yağmur suyu hatlarının yapımıyla atık su kanallarının rahatlayacağını ve bu yatırımlarla Körfez’in temizlenme sürecinin de hızlanacağını dile getirdi. Tunç Soyer, çalışmaların hızlandırılmasını, özellikle trafik sorunu yaşanabilecek bölgelerde imalatların belirtilen tarihten önce tamamlanmasını istedi.

“40 yıllık sorun artık çözülecek”

Buca Kozağaç Mahallesi Muhtarı Nermin Kaynak, 40 yıllık sorunun yapılan bu çalışma ile artık çözüme kavuşacağını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kaynak, “Birçok belediye başkanı görev yaptı. Elbette hepsi çok güzel hizmetler verdi. Ama Tunç Soyer Başkanımızdan Allah razı olsun. Kanayan yaraya tampon olmaya geldi. Bu sorunumuz çözülecek. Mahallemiz adına başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Menderes Mahallesi Muhtarı Çiğdem Çetinsöz de şunları söyledi: “Çok uzun yıllardır bu sorunu yaşıyorduk. En büyük sorunumuz su baskınlarıydı. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden tek beklentimiz bu sorunu çözmesi. Bu proje bizim için o kadar büyük bir hayaldi ki, şu anda bu çalışmanın başladığına inanamıyorum. Tunç Başkan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Yaşar Çavdan da projenin çok faydalı ve önemli olduğunu söyledi. Yağmur yağdığı zaman sel sularının artık mahallede kabusa dönüşmeyeceğini ifade eden Çavdan, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

3 ilçeye 115 milyon liralık yatırım

Proje çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanan ancak ihale süreçleri ve itirazlar nedeniyle imalat çalışmalarına bu ay başlanan projeler kapsamında Konak’ın Gültepe, Murat, Atamer, Millet, Huzur, Anadolu, Zeybek, Çınartepe, Saygı, Mehmet Akif, Ferahlı, Boğaziçi, Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı, Bornova’nın Kazımdirik, Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Ergene ve Erzene, Buca’nın ise Akıncılar, Fırat, Kozağaç, Vali Rahmi Bey, Yenigün, Menderes, Dumlupınar, Çamlıkule, Adatepe, Kuruçeşme mahallelerinin yağmur suyu hatları inşa edilecek.

3 ilçeye yapılan 115 milyon liralık yağmursuyu hattı yatırımı ile ilçelerde yaşanan olası taşkınların önüne geçilecek.

Mart ayı içerisinde ihale süreçleri tamamlanarak Mayıs ayı içerisinde başlaması planlanan 71 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı ile birlikte 2021 yılı içerisinde toplam 133 kilometrelik yağmursuyu hattı yapılacak.

Gelecek aylarda yapımına başlanacak projeler şunlar: Karşıyaka’da (Zübeyde Hanım ve İnönü mahalleleri) 6 km, Bayraklı’da (Doğançay, Yamanlar, Postacılar, Emek ve Onur Mahalleleri) 11 km, Çiğli’de (Güzeltepe, Şirintepe ve Yakakent ve Balatçık mahalleleri) 21 km, Karabağlar’da (Kibar, Karabağlar, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay ve Selvili mahalleleri) 7 km, Bayındır’da (Çırpı ve Hasköy Mahalleri), Konak’ta (Ali Reis, Hurşidiye, Namazgah, Sakarya, Yeni, Yenigün, Akarcalı, Ballıkuyu, Kadifekale, Kocakapı, Kültür ve Alsancak mahalleleri) 12 km, Buca’da (Hürriyet, Buca Koop, Yıldız, Kuruçeşme mahalleleri) 7 km.

675 kilometrelik yağmursuyu hattı genişliyor

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yağmur Suyu Master Planı kapsamında yapılacak çalışmalarda yağmursuyu ana toplayıcı kanal inşası ile birlikte yüksek kesimlerden gelen yağış sularını derelere ulaştıracak kuşaklama kanalları ve şiddetli yağış anında taşkınları engelleyecek dinlendirme havuzları yapılacak. İzmir’de 544 kilometresi merkez ilçelerde olmak üzere toplam 675 kilometrelik yağmursuyu hattı bulunuyor. 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanan 133 kilometrelik hattın ardından yılsonuna doğru ihale süreçleri başlayacak yeni projelerle birlikte Poligon, Üçkuyular, Göztepe ve Hıfzıssıhha bölgelerinde de 120 kilometrelik yağmursuyu ve ayrıştırma hattı projeleri hayata geçirilecek.

Temiz Körfez için de büyük önem yaşıyor

Aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önlenmesi amacıyla hazırlanan yağmursuyu yatırımları, yağmur sularının atık su sisteminden ayrı bir hatta taşınmasını sağlayarak İzmir Körfezi’nin temizlenme sürecine de büyük katkı sağlıyor.
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