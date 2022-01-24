İzmir’de bir fidan bir dünyaya dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin orman yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak amacıyla başlattığı "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyası, İzmir’e yeni bir ağaçlandırma alanı kazandırıyor. 29 Ocak saat 13.00’te Menderes Değirmendere’deki ’Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak ağaç şenliğiyle 3 bin 816 fidan toprakla buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “dirençli kent” ve “doğayla uyumlu yaşam” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyası ile İzmir’in bitki örtüsü yenileniyor. 29 Ocak’ta Menderes Değirmendere’deki ’Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda yapılacak ağaç şenliğiyle kampanya kapsamında doğaseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bağışladığı 3 bin 816 fidan toprakla buluşacak. Yeni ağaçlandırma alanı için delice zeytin, menengiç, ahlat, palamut meşesi, zakkum ve defne gibi İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaç türleri seçildi. Yaklaşık 112 bin metrekarelik alan üzerine 16 farklı ağaç fidanı dikilecek. İklim krizi, kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadeleye uygun bitki örtüsüyle oluşturulacak yeni ağaçlandırma alanıyla tüm Türkiye’ye örnek olunması hedefleniyor.

15 bin fidan bağışlandı

İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaçlandırma alanları oluşturmak amacıyla 2021’in ağustos ayında başlatılan "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyasına yüzlerce doğasever yaklaşık 15 bin adet fidan bağışında bulundu. Bağışlanan 15 bin fidanın 3 bin 816’sı Değirmendere’de dikilecek. Bağışlanan diğer fidanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun farklı ağaçlandırma alanlarında 2022 yılı içinde toprakla buluşmuş olacak.

Renkli bir şenlik programı hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak ağaç şenliğinde, bağış yapan ve katılım formunu dolduran herkes kendi fidanını dikebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İzDoğa ve İZSU’nun birlikte düzenlediği şenlikte fidan dikimiyle beraber pek çok etkinlik yapılacak. Program kapsamında Çöpüne Sahip Çık Vakfı ritim ve heykel atölyesi, Seferihisar Doğa Okulu rehberliğinde kuş gözlem ve meşe palamudu dikim etkinliği, Can Yücel Tohum Merkezi tohum topu atölyesi, Ege Orman Vakfı bez çanta atölyesi, Fungİstanbul müzik dinletisi, Sokak Sanatları Atölyesi’nden canlı performanslar, Hayali Balaban’dan gölge oyunu, Serhat Budak ve Raziye İçtepe’den masal anlatımı var. Ağaç şenliğinin düzenleneceği alana ulaşım saat 11.30’da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinin önünden kaldırılacak otobüslerle sağlanacak. Katılmak isteyenlerin 0533 020 13 28 numaralı telefon üzerinden bilgi vermesi isteniyor.

Kampanya sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki ağaçlandırma çalışmalarını ekoloji bilimini esas alarak doğru yere, doğru zamanda, doğru türler dikerek orman restorasyonu ilkesiyle yapıyor. 2019’da temeli atılan "Orman İzmir" programıyla başlatılan "Bir Fidan Bir Dünya" adlı dayanışma kampanyasına katılmak isteyenler “birfidanbirdunya.org” sitesinden istediği kadar fidan satın alabiliyor.