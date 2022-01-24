banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı
Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı
İDO’da sefer iptalleri
İDO’da sefer iptalleri
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İzmir’de bir fidan bir dünyaya dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin orman yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak amacıyla başlattığı "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyası, İzmir’e yeni bir ağaçlandırma alanı kazandırıyor. 29 Ocak saat 13.00’te Menderes Değirmendere’deki ’Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak ağaç şenliğiyle 3 bin 816 fidan toprakla buluşacak.

İZMİR 24.01.2022, 12:27
İzmir’de bir fidan bir dünyaya dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin orman yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak amacıyla başlattığı "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyası, İzmir’e yeni bir ağaçlandırma alanı kazandırıyor. 29 Ocak saat 13.00’te Menderes Değirmendere’deki ’Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak ağaç şenliğiyle 3 bin 816 fidan toprakla buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “dirençli kent” ve “doğayla uyumlu yaşam” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyası ile İzmir’in bitki örtüsü yenileniyor. 29 Ocak’ta Menderes Değirmendere’deki ’Malta Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda yapılacak ağaç şenliğiyle kampanya kapsamında doğaseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bağışladığı 3 bin 816 fidan toprakla buluşacak. Yeni ağaçlandırma alanı için delice zeytin, menengiç, ahlat, palamut meşesi, zakkum ve defne gibi İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaç türleri seçildi. Yaklaşık 112 bin metrekarelik alan üzerine 16 farklı ağaç fidanı dikilecek. İklim krizi, kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadeleye uygun bitki örtüsüyle oluşturulacak yeni ağaçlandırma alanıyla tüm Türkiye’ye örnek olunması hedefleniyor.

15 bin fidan bağışlandı

İzmir’in doğasına ve iklimine uygun ağaçlandırma alanları oluşturmak amacıyla 2021’in ağustos ayında başlatılan "Bir Fidan Bir Dünya" kampanyasına yüzlerce doğasever yaklaşık 15 bin adet fidan bağışında bulundu. Bağışlanan 15 bin fidanın 3 bin 816’sı Değirmendere’de dikilecek. Bağışlanan diğer fidanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun farklı ağaçlandırma alanlarında 2022 yılı içinde toprakla buluşmuş olacak.

Renkli bir şenlik programı hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla yapılacak ağaç şenliğinde, bağış yapan ve katılım formunu dolduran herkes kendi fidanını dikebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, İzDoğa ve İZSU’nun birlikte düzenlediği şenlikte fidan dikimiyle beraber pek çok etkinlik yapılacak. Program kapsamında Çöpüne Sahip Çık Vakfı ritim ve heykel atölyesi, Seferihisar Doğa Okulu rehberliğinde kuş gözlem ve meşe palamudu dikim etkinliği, Can Yücel Tohum Merkezi tohum topu atölyesi, Ege Orman Vakfı bez çanta atölyesi, Fungİstanbul müzik dinletisi, Sokak Sanatları Atölyesi’nden canlı performanslar, Hayali Balaban’dan gölge oyunu, Serhat Budak ve Raziye İçtepe’den masal anlatımı var. Ağaç şenliğinin düzenleneceği alana ulaşım saat 11.30’da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinin önünden kaldırılacak otobüslerle sağlanacak. Katılmak isteyenlerin 0533 020 13 28 numaralı telefon üzerinden bilgi vermesi isteniyor.

Kampanya sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki ağaçlandırma çalışmalarını ekoloji bilimini esas alarak doğru yere, doğru zamanda, doğru türler dikerek orman restorasyonu ilkesiyle yapıyor. 2019’da temeli atılan "Orman İzmir" programıyla başlatılan "Bir Fidan Bir Dünya" adlı dayanışma kampanyasına katılmak isteyenler “birfidanbirdunya.org” sitesinden istediği kadar fidan satın alabiliyor.

Yorumlar (0)
kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11