İzmir’de bayram ulaşımı ücretsiz
İZMİR'DE, KURBAN BAYRAMI’NDA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARININ ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİ BİLDİRİLİRKEN, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAYRAMA ÖZEL EK SEFERLERİN YANI SIRA KABİR ZİYARETLERİ İÇİN DE OTOBÜS SEFERLERİ PLANLADI.
İzmir’de, Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayrama özel ek seferlerin yanı sıra kabir ziyaretleri için de otobüs seferleri planladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı günlerine özel olarak hareket saatlerinde düzenlemeler yaptı. Vatandaşların sorunsuz seyahat etmesi için tüm hatlarda seferler sıklaştırıldı. Kabir ziyaretleri içinse ayrıca hat ve otobüs planlaması yapıldı. Sefer saatleri ve güzergâhları ile ilgili güncel bilgiler, ESHOT’un resmi internet sitesinde paylaşıldı.
İzmir Metrosu, Arife ve bayram günlerinde 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında ise 5 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı, Arife ve bayram günleri boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı, Arife ve bayram günlerinde 06.00-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 11.00-20.00 saatleri arasında ise 8 dakikada bir sefer yapacak.
İZDENİZ gemileri; Arife günü hafta içi sefer tarifesiyle çalışacak. Bayram günlerinde ise pazar gününün sefer tarifesi uygulanacak. Foça, Mordoğan ve Urla seferleri, Arife ve bayramın birinci günü yapılmayacak, diğer günler devam edecek. Güzelbahçe seferleri, Arife günü hafta içi sefer tarifesi uyarınca sürecek, bayramın birinci günü yapılmayacak; diğer günler ise devam edecek.
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25