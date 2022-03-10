İzmir’de Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası ilk kez sahne aldı

Bayraklı Belediyesinin, Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) iş birliğiyle belediye bünyesine kazandırdığı "Mandolin Orkestrası" ilk konseriyle seyircilerin karşısına çıktı.

Türkiye’de belediye bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan “Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası” ilk kez seyirci karşısına çıktı. Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) iş birliğiyle Bayraklı Belediyesi bünyesinde yeniden bir araya gelen sanatçılar, birbirinden değerli eserleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda seslendirdi. Şef Lalecan Özay Muzaffer yönetimindeki konsere Dünyaca Ünlü Devlet Sanatçısı Şef Gürer Aykal da katıldı. Ünlü şef konserin bir bölümünü de kendisi yönetti. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yanı sıra birçok müziksever katıldı.