İzmir’de ’Anadolu Masalları Atölyeleri’ devam ediyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Anadolu Masalları Projesi çerçevesinde başlattığı "İzmir Masal Gecesi" etkinlikleri “Anadolu Masalları Atölyeleri” çerçevesinde aralıksız devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde, milletin ortak değerlerinin ülkeye ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Anadolu Masalları Projesi İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesinde "İzmir Masal Gecesi" ve “Anadolu Masalları Atölyeleri" adı altında faaliyetlerine devam ediyor. Farklı ilçelerde konaklayan öğrencilerin düzenli olarak misafir edileceği İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde çocuklar Anadolu Masallarını dinliyor, oyunlar oynuyor ve bütünleştirilmiş etkinliklerle kendilerini ifade etme imkânı buluyor. Anadolu Masalları Atölyeleri etkinlikleri çerçevesinde son olarak deprem felaketi sonrası İzmir’e nakil gelen ve Foça’da eğitimini sürdüren öğrenciler için İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesine gezi düzenlendi ve müzede Anadolu Masalları Atölyesi gerçekleştirildi.