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İzmir’de alt geçitlere renk geldi
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİRDEKİ ALT GEÇİTLERİ SANATLA BULUŞTURUYOR. BUCA AYDIN HATBOYU CADDESİ İLE KAYNAK CADDESİ’NİN KESİŞİMİNDE BULUNAN ALT GEÇİTTEKİ İLK ÇALIŞMA TAMAMLANDI.
İZMİR 18.09.2020, 09:53
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İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki alt geçitleri sanatla buluşturuyor. Buca Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi’nin kesişiminde bulunan alt geçitteki ilk çalışma tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki alt geçitleri sanatla renklendiriyor. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan mural tasarımlarının ilki Buca Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi’nin kesişimindeki İZBAN hattını karayolundan ayıran geçitte uygulandı. Sanatçılar Aslınur Ulus ve Pınar Çetin 425 metrekarelik duvar resmini yaklaşık 10 günde tamamladı.
Alt geçit için yapılan tasarımda mevcut trafik işaretlerin görünürlüğünü kısıtlamayacak, sürücülerin ve yayaların dikkatlerini dağıtmayacak desenler tercih edildi.
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