İzmir’de alt geçitlere renk geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki alt geçitleri sanatla buluşturuyor. Buca Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi’nin kesişiminde bulunan alt geçitteki ilk çalışma tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki alt geçitleri sanatla renklendiriyor. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan mural tasarımlarının ilki Buca Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi’nin kesişimindeki İZBAN hattını karayolundan ayıran geçitte uygulandı. Sanatçılar Aslınur Ulus ve Pınar Çetin 425 metrekarelik duvar resmini yaklaşık 10 günde tamamladı.

Alt geçit için yapılan tasarımda mevcut trafik işaretlerin görünürlüğünü kısıtlamayacak, sürücülerin ve yayaların dikkatlerini dağıtmayacak desenler tercih edildi.