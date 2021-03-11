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İzmir’de 86 köy ücretsiz internete kavuşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde uzaktan eğitim alan çocuklar için ücretsiz internet bağlantısı kurarak EBA noktaları oluşturuyor. Bugüne dek 20 köy internete kavuşurken, bu ay içinde ücretsiz internet hizmeti verilen köy sayısı 86’ya ulaşacak. Başkan Soyer, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için pandemi döneminde olanakları kısıtlı öğrenci ve ailelere destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

İZMİR 11.03.2021, 14:15
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İzmir’de 86 köy ücretsiz internete kavuşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde uzaktan eğitim alan çocuklar için ücretsiz internet bağlantısı kurarak EBA noktaları oluşturuyor. Bugüne dek 20 köy internete kavuşurken, bu ay içinde ücretsiz internet hizmeti verilen köy sayısı 86’ya ulaşacak. Başkan Soyer, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için pandemi döneminde olanakları kısıtlı öğrenci ve ailelere destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitime desteğini sürdürüyor. Kırsal mahallelerdeki çocukların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine erişimini sağlamak için 20 köyde ücretsiz internet bağlantısı kurularak EBA noktası oluşturuldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliği ile tespit edilen öncelikli 86 köyün tamamına bu ay internet hizmeti sağlanacak.

En temel ihtiyaç

İzmir Büyükşehir Belediyesinin uzaktan eğitime verdiği destek ile internete kavuşan Menemen’in Bağcılar Köyü’nde öğrenciler ve veliler zorluklardan kurtuldu. Köylerinde internet çekmediği için EBA’ya bağlanamayan ve derslerinden geri kalan çocuklar için köy kütüphanesi EBA noktasına dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, pandemi ile birlikte tüm dünya gibi ülkemizin de zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın en temel ihtiyacı olan interneti köylerimize getirmenin heyecanı içindeyiz. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız ile birlikte internet hizmeti alamayan yerleri belirledik. 15 ilçede 86 köye ücretsiz internet hizmeti götürerek belediyemizin hizmetini köylerimize ve çocuklarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Muhtar Ertekin, "Başkanımız bizi düşündü"

Menemen Bağcılar Muhtarı Durmuş Mahir Ertekin, köylerinde 25 çocuğun eğitim gördüğünü belirterek, "Çocuklarımız köyümüzde internet olmadığı için uzaktan eğitim sürecinde çok zorluk çekiyordu. Tunç Başkanımız sağ olsun bizi düşündü. Kütüphanemizde artık internet var ve burada rahatlıkla EBA’ya bağlanıp derse girebildikleri için çocuklarımız çok mutlu" dedi.

Öğrenciler ve veliler artık rahat

Emiralem Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şükrü Ayhan, "Bir süre internet gitti, geldi. Şimdi çok şükür. Burada kitap okuyoruz, derslerimize giriyoruz. Çok güzel bir ortamımız oldu.

Zehra Semahat Erişen İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Begüm Şen, "Uzaktan eğitim başlayınca canlı derslerine bağlanmak zorunda kaldık. Köyümüzde internet olmadığı için bağlanamadık. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi köyümüze internet getirdi. Artık derslerimize girebileceğiz" dedi.

Velilerden Gülsüm Ayhan ile Meral Ceylan, "Uzaktan eğitim sisteminin başlaması ile birlikte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Köyde internet yoktu. İnternet paketi alarak idare etmeye çalıştık. EBA’ya bağlanamıyorduk çoğu kez. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi köyümüzde EBA noktası oluşturdu. Artık hem derslerinden geri kalmıyorlar hem de burada güzel vakit geçiriyorlar. Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz" dedi.

İnternet hizmeti alan köyler

Bergama Örenli, Bozyerler, Kozluca, Çitköy, Durmuşlar, Dikili Çukuralan, Demirtaş, Gökçeağıl, Katıralanı, Kınık Arpadere, Arpaseki, Aziziye, Bademalan, Köseler, Sucahlı, Torbalı Bülbüldere, Tulum, Ormanköy, Menderes Çamönü, Çatalca, Oğlananası, Sancaklı, Selçuk Belevi, Karaburun Eğlenhoca, Küçükbahçe, Seferihisar Ulamış, Urla Barboros, Demircili, Kadıovacık, Ödemiş Bozcayaka, Cevizalan, Güney, Beydağ Karaoba, Kiraz Saçlı, Örencik, Olgunlar, Yenişehir, Menemen Çukurköy, Bağcılar, Alaniçi, Tuzçullu ile Kemalpaşa Dereköy, Ovacık, Sarıcalı, Sarılar, Vişneli, Yeşilyurt, Hamzaba köylerine ücretsiz internet hizmeti sağlandı.
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