İzmir’de 79 bin 355 öğrenciye ücretsiz yemek

İzmir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitime devam eden bin 166 okul ve eğitim merkezinde 79 bin 355 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceği bildirildi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İkinci dönemin başladığı 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren öncelikli olarak okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklar olmak üzere, kademeli olarak 5 milyon öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ücretsiz yemek uygulaması için çalışmalarını tamamladı. İzmir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, 6 Şubat 2023 den itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verilecek. Taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin devam ettiği ve pansiyonu bulunan okullardaki öğrenciler de söz konusu ücretsiz yemek imkânından yararlanacak. 6 Şubattan itibaren 837 merkezde 53 bin 810 okul öncesi öğrencisi ücretsiz yemek yiyecek. Yapılan planlamalar ile taşımalı eğitim ve pansiyonu bulunan okullar ile birlikte bin 166 okulda 79 bin 355 öğrencinin bu hizmetten faydalanması sağlanacak" denildi.

Öğrencilerimizin her zaman yanındayız

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Ücretsiz Yemek Hizmeti çerçevesinde İzmir’de hassasiyetle sürdürülen çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Yentür; “Yarınlarımızın teminatı kıymetli evlatlarımızı geleceğe hazırlarken aynı zamanda İzmir’in dört bir yanında eğitim gören her öğrencinin aynı nitelikte ve kalitede eğitim almasını sağlamak üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi. Sosyal, kültürel, sanatla ilgili, akademik ve temel ihtiyaçlar konusunda öğrencilerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Yentür, bu sürecin ücretsiz yemek hizmetiyle de destekleneceğini vurguladı.