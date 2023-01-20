İzmir’de 774 bin 577 öğrenci karne alacak

İzmir’de devlet ve özel okul olmak üzere 774 bin 577 öğrenci karnelerini alacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de çocuklar karne sevinci yaşayacak. İzmir’de 97 bin 26’sı özel okulda okuyan öğrenci olmak üzere toplam 774 bin 577 öğrenciye karne verilecek. Toplam 57 bin 244 öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile ayrılacak. İzmir genelinde özel okullarla birlikte 2 bin 692 okul tatile girecek.